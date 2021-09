FIFA 22 Test+

Teaser FIFA ist jedes Jahr dasselbe mit Lizenz-Update. Das ist der Vorwurf einiger Außenstehender. Ist er beim aktuellen FIFA 22 angebracht oder muss er ins Tal der Legenden geschickt werden?

Das Lizenzpaket hat mehr oder weniger dieselben (kleineren) Lücken wie letztes Jahr. Zu meckern gibt es insbesondere für Fans deutscher Clubs aber wenig, da alle drei Profiligen mit sämtlichen Vereinen und Spielern enthalten sind.



Vieles anders, wenig besser

Das Rhein-Energie-Stadion ist wieder mit an Bord und zumindest ein paar der FC-Spieler (Mark Uth links im Hintergrund und Florian Kainz rechts) sind gut erkennbar. Sebastian Andersson (Mitte) könnte allerdings auch irgendwer sein. Schön jubeln kann er trotzdem.



Online-Volta und Lizenzpaket

So gut wie alles könnt ihr in FIFA 22 offline spielen, ob nun Einzelpartien, lizenzierte und eigene Turniere oder die Karriere als Spieler oder Manager. Die vor zwei Jahren eingeführten Kleinplatzpartien in Volta gehen mitsamt der Neuerungen aber nur noch online.



Kleine Grafikbugs und defektes HDR?

Meinung: Benjamin Braun Seit FIFA 95 dürfte ich so ziemlich jeden Serienteil gespielt haben, aber obwohl nicht immer alles golden glänzte: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals so enttäuscht war wie bei FIFA 22. Ja, es ist eine Enttäuschung auf hohem Niveau. Aber obwohl FIFA 22 immer noch ein gutes Spiel ist, gehen zu viele der Veränderungen zum Vorgänger in eine falsche Richtung, wodurch das konstant hohe Niveau der letzten Jahre nicht gehalten werden kann.



Liegt es daran, dass EA nach der Quasi-Kapitulation von Konami letztes Jahr samt Free-to-Play-Neustart des ehemals PES genannten Konkurrenten glaubt, sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen zu können? Woran es auch liegen mag: Klar ist, dass ich das neue FIFA Sport- und sogar Fußball-Fans nicht mehr uneingeschränkt empfehlen kann und sehr hoffe, dass die diesjährige Ausgabe nur das Luftholen vor einer Rückkehr zur alten Stärke ist.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalIm Fußball ist die Welt aktuell halbwegs in Ordnung. Die Bayern liegen auf Platz 1, dem FC fehlen nur drei Punkte für einen Platz in der Champions League, Gladbach rangiert hinter Köln und in Fürth sollte man überlegen, ob man das Stadion nicht wieder in Trolli-Arena umbenennt. Im virtuellen Fußball sieht die Sache etwas anders aus. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Konami mit eFootball PES 2021 (im Test: Note 8.5 ) quasi nur ein Kader-Update und EA nutzte mit FIFA 21 (im Test: Note 9.5 ) scheinbar die Steilvorlage der absaufenden Konkurrenz konsequent zum Ausbau des eigenen Vorsprungs. In diesem Jahr starten die Sportsimulationen jedoch unter völlig anderen Voraussetzungen.hat seinen Namen abgelegt, läuft stattdessen nun unterund wird ein reines Free-to-Play-Spiel. EA verspricht hingegen Next-Generation-Football und noch mehr Realismus. Ich habefür euch auf den Zahn gefühlt und will euch im oben eingebetteten 4K-Testvideo und den folgenden Zeilen erklären, weshalb der neue Teil von EAs Fußball-Simulation immer noch gut ist, aber das hohe Level der letzten Jahre deutlich verfehlt.In FIFA 22 lässt EA praktisch keinen Bereich unangetastet. Neue Beleuchtungseffekte oder riesige Spielerembleme im Rahmen der Fan-Choreografien sollen unter anderem die Atmosphäre verbessern. Der offenbar in der deutschen Version größtenteils neu aufgenommene Kommentar hilft ebenfalls dabei, die Stimmung dezent aufzuwerten. Bedeutender als das sind natürlich die spielmechanischen Neuerungen und die Spieleranimationen. Mehrere Tausend neue soll es im Vergleich zum Vorjahr geben, wobei viele davon im Rahmen des Hyper Motion getauften Systems entstanden sind. Dafür hat EA ganze Mannschaften im Motion-Capture-Anzug über den Platz laufen lassen, womit insbesondere Verbesserungen des KI-Systems erzielt werden sollen.Tatsächlich tut sich auch einiges bei Laufwegen, der Positionierung in der Defensive oder den Reaktionen bei einem Verstoß nach der Balleroberung. Das erfordert gerade von Serienkennern anfangs eine gewisse Eingewöhnungszeit. Sobald man die hinter sich hat, ist das Spielgefühl vertraut. Die Schwächen des eher trägen Spielaufbaus im Mittelfeld bleiben genauso erhalten, wie die Möglichkeit, die Abwehr des Gegners zu leicht mit (insbesondere hohen) Steilpässen vor unlösbare Probleme zu stellen. Die Zweikämpfe sehen nun zwar authentischer aus, das Kollisionssystem hält einem prüfenden Blick aber oft nicht stand.Hinzu kommen gelegentliche KI-Aussetzer, eine unrealistische Häufung kurz getretener Eckbälle oder nicht zuletzt Züge wie die "Dummy-Runs", die in den Vorgängern eigentlich weniger geworden waren. Zu oft zündet die KI auf einmal einen Angriff, dribbelt rum oder schlägt unter größter Bedrängnis so präzise Pässe, sodass es kaum eine Chance auf Gegenwehr gibt. Es sei denn, die Torhüter, verhindern noch irgendwie das eigentlich Unvermeidbare. Manchmal halten die mal nämlich die unhaltbarsten Dinger, dann wieder befördern sie recht oft ungefährliche Bälle zur Ecke ins Seitenaus.Kurz gesagt: Es verändert sich viel, in einzelnen Punkten wird es auch besser. In den meisten Fällen aber erwarten euch in FIFA 22 Verschlimmbesserungen, weshalb der neueste Serienteil insgesamt deutlich unter dem Niveau des Vorjahres liegt.In FIFA 22 stehen euch neben den regulären Einzelpartien oder Matches nach weitreichend anpassbaren "Hausregeln" selbstredend eine ganze Reihe weiterer Offline- und Online-Spielmodi zur Verfügung. Das bekanntermaßen üppige Lizenzpaket ermöglicht unter anderem separate Offline-Turniere wie den DFB-Pokal, die 1., 2. und 3. Liga in Deutschland oder auch die UEFA Champions League. Ihr könnt ferner im (koop-fähigen) Saisons-Modus online antreten oder im (von mir nicht gespielten) Sammelkarten-Modus FIFA Ultimate Team gegen andere spielen.Auch der vor zwei Jahren eingeführte "Volta"-Modus ist wieder mit an Bord, in dem ihr euch in wieselflinken Kleinplatz-Partien mit Spielern aus der ganzen Welt messt. Dabei halten sogar Neuerungen wie eine aufladbare Skill-Leiste Einzug, mit der ein Tor mehrfach gezählt wird – wobei ein vierfacher Bonus das Maximum darstellt. Dazu kommen Fähigkeiten mit Cooldown, durch die ihr zeitweise beispielsweise euren Schusswert sogar über den eigentlich erreichbaren Maximalwert hinaus steigert.Allerdings verschiebt EA bei Volta den Fokus klar auf die Online-Matches (alternativ gibt es zudem einige Minispiele). Anders als in den anderen Spielmodi sind hier Solo gegen die KI praktisch nur noch Einzelmatches mit Spielern der regulären Vereinsmannschaften möglich. Auch einen echten Storymodus wie inund FIFA 21 gibt es gar nicht mehr, was ich trotz den bisherigen Seifenoper-Geschichten sehr bedauere. Bezüglich der Lizenzen müsst ihr indes ähnliche Abstriche wie letztes Jahr machen, da einzelne Vereine entweder generell keine Lizenz vergeben haben (oder zu viel Geld dafür wollten) oder Exklusivdeals mit Konami bestehen. Relevant dürfte das Fehlen von Juventus Turin oder Atalanta Bergamo aus der Serie A allerdings für Spieler aus hiesigen Gefilden kaum sein. Beim FC Bayern München mag das anders aussehen, wobei bei in diesem lediglich die Allianz-Arena fehlt. Bei den anderen beiden Vereinen gibt es mangels Lizenz das volle Programm Fake-Namen, Fake-Stadions, Fake-Trikots und so weiter.Natürlich war auch FIFA 21 technisch nicht perfekt, aber die Fehlerdichte im neuesten Teil der Fußball-Simulation erhöht sich gefühlt deutlich. Das gilt nicht nur für Ungenauigkeiten bei der Kollisionsabfrage oder gelegentliche KI-Aussetzer, bei denen Spieler mitten auf dem Platz stehenbleiben und mitunter sekundenlang nichts mehr machen als "unsichtbar" den Ball abzuschirmen. Es geht nicht zuletzt um eine Reihe von Grafikbugs, die zwar insgesamt nicht allzu sehr ins Gewicht fallen, aber ebenfalls zum Fall von FIFA 22 beitragen. So funktioniert das neue Beleuchtungssystem nicht immer korrekt, wodurch etwa Mannschaften mit weißen Trikots hier und dort auf einmal gräulich erscheinen. Oder aber beim Torjubel zickt die Kamera rum und landet irgendwo in der Bande oder den Zuschauerrängen bei einer Torwiederholung.Ich habe zudem das Gefühl, dass das HDR nicht richtig funktioniert. Denn wodurch eigentlich die Farbechtheit erhöht werden sollte, wirkt die Farbgebung auf mich bei aktiviertem HDR oft zu künstlich oder falsch. Das gilt besonders für den Rasenbelag, der bisweilen wie ein furchiger Acker aussieht, den jemand mit hässlicher grüner Farbe überpinselt hat. Ob kriegsentscheidend oder nicht: Auch in diesem Bereich muss EA noch mal Hand anlegen und via Patch für Abhilfe sorgen.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla, Hagen Gehritz (GamersGlobal)