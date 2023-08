EA Sports FC 24: Ultimate Team-Neuerungen im Deep-Dive-Video

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Aus FIFA wird zwar bekanntlich EAFC, nichtsdestotrotz wird es auch in EA Sports FC 24 weiterhin den Ultimate Team-Modus geben. Die Neuheiten, die ihr auch im unten eingebundenen "Deep-Dive-Video" ansehen könnt, findet ihr hier im Überblick:

Evolutions

Durch Absolvieren von Aufgaben werdet ihr die Werte von bestimmten Spielern eures Teams dauerhaft verbessern können.



Frauenfußball und Mixed Teams

Spielerinnen aus fünf Ligen inklusive der deutschen Liga stehen nun auch in Ultimate Team zur Verfügung und können gemeinsam mit den Männern aufgestellt werden.



Neue Icons

Erstmals wird es in Ultimate Team auch Legenden des Frauenfußballs geben. Bestätigt wurden bereits Spielerinnen wie Alex Scott , Mia Hamm oder Sonia Bompastor .



Teamchemie durch Icons

Alle Icons geben in der Startelf automatisch eine Liga-Verbindung von +1 für alle anderen Spieler.



PlayStyles

Dies sind besondere Fähigkeiten, für die Spieler in der "echten Welt" bekannt sind.



Keine Positionsmodifikatoren mehr

Alle Spieler haben eine Hauptpositionen und teilweise eine oder mehrere Alternativpositionen, auf denen sie ohne Item-Verbrauch eingesetzt werden können.



Überarbeitung des Menüs

Die einzelnen Bereiche sollen nun schneller erreichbar sein, außerdem können nun alle freigeschalteten Ziele / Belohnungen gesammelt mit einem Knopfdruck abgeholt werden.

EA Sports FC 24 erscheint am 29. September für PC, Playstation 4, Playstation 5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S. Der Early Access für Käufer der "Ultimate Edition" startet am 22. September.