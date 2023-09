EA Sports FC 24: Spielerwerte-Highlights veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

EA Sports hat die Werte der 24 besten Spielerinnen und Spieler in EA Sports FC 24 veröffentlicht. Dies ist vor allem für den "Ultimate Team"-Modus interessant, in dem diesmal auch gemischte Mannschaften aus Frauen und Männern möglich sind. Die Veröffentlichung dieser Werte vor Release des Spiels war auch bei den vorangegangenen FIFA-Spielen seit Jahren Tradition.

In diesem Jahr haben es folgende Spieler in die Top-Ten geschafft (die Ziffern hinter dem Verein geben das Gesamtrating an):

1. Kylian Mbappé (Paris Saint Germain) 91

(Paris Saint Germain) 91 2. Alexia Putellas (FC Barcelona) 91

(FC Barcelona) 91 3. Erling Haaland (Manchester City) 91

(Manchester City) 91 4. Kevin De Bruyne (Manchester City) 91

(Manchester City) 91 5. Aitana Bonmatí (FC Barcelona) 90

(FC Barcelona) 90 6. Lionel Messi (Inter Miami CF) 90

(Inter Miami CF) 90 7. Sam Kerr (FC Chelsea) 90

(FC Chelsea) 90 8. Karim Benzema (Al Ittihad) 90

(Al Ittihad) 90 9. Thibaut Courtois (Real Madrid) 90

(Real Madrid) 90 10. Harry Kane (FC Bayern München) 90

Das Gesamtbild der Top-Ten ist deutlich anders als noch bei FIFA 23, unter anderem auch weil diesmal drei Frauen in die Rangliste einsortiert wurden. Nur vier Spieler aus der letztjährigen Top-Ten konnten sich dort auch halten (Mbappé, De Bruyne, Messi und Courtois). Deutsche Spieler sucht man dort (wenig überraschend) vergeblich, unter den besten 24 findet sich lediglich Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) auf Platz 21 wieder.

Die Gesamtliste der besten 24 findet ihr in der Quelle. Ab dem 15. September werden die restlichen Ratings auf ea.com veröffentlicht.