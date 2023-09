EA Sports FC 24 Test

Teaser EA Sports FC 24 protzt weiter mit Lizenzen und macht einen Technik-Sprung, krankt aber auch an altbekannten Problemen. Es ist eine souveräne, nicht revolutionäre Titelverteidigung unter neuem Namen.

Alle Screenshots stammen von GamersGlobalVon wegen "jedes Jahr dasselbe"!ist ohne Zweifel ein gewisser Neuanfang. Denn nach beinahe drei Jahrzehnten beendete EA Sports letztes Jahr die ertragreiche Kooperation mit der Fédération Internationale de Football Association (kurz FIFA) und segelt mit seiner Fußballserie nun unter eigener Flagge. Auf den Weltmeeren der Sportspiele herrscht derweil weiterhin Flaute: Noch vor einem Jahr sprachPräsident des Weltverbandes FIFA, davon, das "beste für Spieler und Fußballfans verfügbare Spiel" auf die Beine zu stellen. Doch mit den Komplexitäten der Spieleprogrammierung war er wohl nicht im Detail vertraut: Jüngst hieß es lediglich, dass man sich in Gesprächen mit Entwicklern und Publishern wegen der Produktion eines neuen FIFA-Spiels befände. Mit einer baldigen Ankündigung oder gar dem zeitnahen Erscheinen eines Titels ist also nicht zu rechnen. Und nachdem Konami mitin Free-to-Play-Gewässern fischt, läuft EA Sports FC 24 im Bereich der AAA-Fußballspiele weitgehend konkurrenzlos auf.Die gute Nachricht gleich vorweg: Auch ohne die FIFA wartet die Serie weiterhin mit dem vollen Lizenzpaket auf. So sind beispielsweise die Teams der ersten, zweiten und dritten Bundesliga ebenso am Start wie die der britischen Premier League oder der spanischen La Liga. Einige (bekannte) Makel im Portfolio: Lazio Rom ist weiterhin nur als "Latium" vertreten und auch der AS Rom ist als "Roma FC" unterwegs. Auch das Fehlen der Schweizer Nationalmannschaft wird sicher einige stören. Im Gegenzug sind erneut eine Reihe von Frauen-Teams mit an Bord wie etwa Clubs der amerikanischen National Women's Soccer League oder der Frauen-Bundesliga. Hinzu kommen Pokal- und Turnier-Wettbewerbe wie der DFB Pokal oder auch die UEFA Champion's League. Der Wiedererkennungswert bleibt also gewohnt hoch und auch ohne FIFA-Banner hat man eigentlich (fast) alles an Bord, was Rang und Namen hat.

Kopfballduelle und Zweikämpfe sind deutlich körperlicher, aber nicht immer absolut nachvollziehbar. Spielstatistiken wie etwa die hier angezeigten Torschüsse werden nun direkt währendes eines Matches "auf dem Rasen" eingeblendet.

EA Sports FC 24 setzt – wie schon seine Vorgänger - auf die Frostbite Engine in Verbindung mit der Hypermotion getauften Animationstechnologie. In der aktuellen Inkarnation sorgt letztere dafür, dass Bewegungen aus 180 realen Fußballspielen in EA Sports FC digitale Verwendung finden. Ähnlich wie zuletzt in NBA 2K24 ersetzt man also das klassische Motion-Capturing und sorgt obendrein für mehr Authentizität. Die Auswirkungen dieses Verfahren zeigen sich in EA Sports FC 24 auf dem Platz: Das Geschehen erscheint insgesamt lebendiger und natürlicher als bislang. Das äußert sich etwa in großen Aktionen wie extravaganten Seitfallziehern oder Hackentricks. Vor allem aber die Zweikämpfe und die Interaktion mit dem Ball sind insgesamt unberechenbarer.Was sich zunächst negativ anhört, ist in Wirklichkeit eine Stärke des Spiels: Gerade in Zweikämpfen verspringt der Ball immer wieder und prallt zwischen den Spielern hin und her. Die Annahme von hohen Bällen kommt in EA Sports FC 24 nicht mehr vom Fließband, sondern überrascht mit ungewohnten Bewegungen, aber auch gelegentlich mit dem Verspringen des Leders. Diese Unwägbarkeiten sorgen für kleinere Ärgernisse, machen das Spiel an sich allerdings "echter".