FIFA 20: Fünf neue Gameplay-Mechaniken im kommentierten Video

Inside Playstation hat ein neues Video auf den Weg gebracht, das fünf technische Verbesserungen aus der kommenden Fußballsimulation FIFA 20 von Electronic Arts näher vorstellt. Zu den Neuerungen zählen mehr Kontrolle in 1-gegen-1-Situationen, verbesserte taktische KI-Positionierung, mehr Möglichkeiten beim Toreschießen durch verbessertes Strafe Dribbling und Setup-Touch, komplett überarbeitete Freistöße und Elfmeter, sowie ein neuer Modus genannt „Volta“, der den Fußball dorthin zurückbringt, wo alles begann - auf die Straßen.

Im Verlauf des Videos kommt auch der Lead Producer Sam Rivera zu Wort, um über die Neuerungen zu sprechen. Das Video in deutscher Sprache könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. FIFA 20 wird am 27. September für PC, Xbox One, PS4 und die Switch erscheinen