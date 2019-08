Borderlands 3: Gearbox legt viel Wert auf Einsteigerfreundlichkeit

PC XOne PS4

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Borderlands 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der kommende Open-World-RPG-Shooter Borderlands 3 (im E3-Anspielbericht) soll laut dem Entwickler Gearbox gleichermaßen für Profis und Neueinsteiger eine spaßige Erfahrung bieten. Vor allem Letzteren will das Entwicklerteam einen sanften Einstieg ermöglichen, wie der Senior Producer Anthony Nicholson jüngst in einem Interview mit Gaming Bolt verriet.

So wurde speziell für diesen Zweck ein Team gegründet, das sich mit der Barrierefreiheit im Spiel befasst. Auch soll es verschiedene Optionen und Modi geben, die den Einstieg erleichtern. Spieler, die schon einmal in ihrem Leben einen Shooter gespielt haben, sollen sich sofort heimisch fühlen. Zum Beginn des Spiels wird zudem der geschwätzige Roboter Claptrap die Spieler durch eine Rekrutierungsmaßnahme führen und ihnen erklären, wie das Spiel funktioniert. „Wir möchten sicherstellen, dass ihr, selbst wenn ihr seit 2009 dabei seid, oder erst 2019 zum ersten Mal spielt, das Spiel aufgreift und sofort versteht, dass wir euch alles geben, was ihr braucht, um erfolgreich zu sein und diese Spielerfahrung wirklich zu genießen.

Borderlands 3 wird schon in wenigen Wochen, ab dem 13. September 2019, für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein. Die PC-Version wird, wie vorab angekündigt, in den ersten sechs Monaten exklusiv über den Epic Game Store und Microsofts Windows Store verfügbar sein.