Borderlands: Erster Trailer zum Film erschienen

Ohne große Vorankündigung hat Gearbox den ersten Trailer zur Realverfilmung von Borderlands veröffentlicht. Der Film wird die Geschichte des ersten Teils neu erzählen.

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Kammerjägern, angelehnt an die des ersten Teils, welche die Schätze in der sagenumwobenen Kammer auf dem verödeten Planeten Pandora suchen. Cate Blanchett und Kevin Hart übernehmen die Hauptrollen als Lilith und Roland, daneben ist Ariana Greenblatt (Barbie) in der Rolle von Tiny Tina und Florian Munteau (Creed, Shang-Chi) als Psycho Krieg zu sehen. Auch der Roboter Claptrap hat eine tragende Rolle, er wird von Jack Black vertont. Kurz zu sehen sind weitere bekannte Charaktere der Serie, wie Bar-Inhaberin Mad Moxxi, der Waffenhändler Marcus und die verrückte Wissenschaftlerin Patricia Tannis, verkörpert von Jamie Lee Curtis. Regie führte Eli Roth (Hostel, Death Wish), für umfangreiche Reshoots wurde Tim Miller (Love, Death & Robots, Terminator: Dark Fate) engagiert.

Neben den Charakteren zeigt der Trailer vieles, was Fans der Franchise erwarten: Viel Geballer, große Monster, noch größere Explosionen und eine Prise Wahnsinn, für den die Serie bekannt ist. Ein konkreter Termin wurde noch nicht genannt, der Film soll aber noch im Laufe des Jahres erscheinen.