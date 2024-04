T2 Interactive: Entlassungen bei Gearbox + sechs Spiele in Entwicklung

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ende März wurde bekannt, dass das texanische Entwicklerstudio Gearbox Software samt diverser Markenrechte für 460 Millionen US-Dollar den Besitzer wechseln wird. Der Deal fand zwischen der Embracer Group – die Teile des Unternehmens wie Gearbox Publishing behalten wird – und dem neuen Eigentümer Take-Two Interactive statt. Nun ist einigen Presseberichten zu entnehmen, dass nur Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe des Verkaufs, zahlreiche Mitarbeiter von Gearbox mit direkten Kündigungen konfrontiert wurden. Angeblich betrifft es hauptsächlich Stellen, die nicht unmittelbar mit dem Spieldesign oder der Spieleentwicklung im engeren Sinne zu tun haben. Dadurch wurde die Freude der Belegschaft über die gesicherte Zukunft stark getrübt. Insbesondere soll dies in der PR-Abteilung und dem Community-Management-Bereich der Fall gewesen sein.

Gleichzeitig gab Take-Two in einer Pressemitteilung bekannt, dass sich aktuell sechs Titel in Entwicklung befänden, die von Gearbox direkt oder als Publishing-Deal entwickelt werden. Darunter das von Gearbox CEO Randy Pitchford bereits im Februar angeteaserte Borderlands 4. Des Weiteren wird intern ein Tiny Tina's Wonderlands 2 und von Blackbird Interactive Homeworld 3 entwickelt. Zwei weitere nicht näher genannte Fortsetzungen bekannter Marken sollen sich ebenfalls in Entwicklung befinden. Gerüchten zufolge könnte es sich bei einem Projekt um einen Brothers In Arms-Titel handeln. Außerdem hat Take-Two die Entwicklung einer gänzlich neuen IP angekündigt, zu der es in naher Zukunft mehr Informationen geben soll.