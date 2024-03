Take-Two Interactive kauft Gearbox für 460 Millionen US-Dollar

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem der angeschlagene Konzern Embracer Group kürzlich erst Saber Interactive verkaufte, wurde nun offiziell der schon lange in der Gerüchteküche thematisierte Verkauf von Gearbox Entertainment bestätigt. Alle Studios von Entwickler Gearbox Software inklusive der Marken Borderlands, Tiny Tina's Wonderland (im Test) sowie die Publishing-Rechte für Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms und Duke Nukem gehen an Rockstar Games-Mutterfirma Take-Two Interactive.

Der Kaufpreis soll 460 Millionen US-Dollar betragen, bei der Übernahme im Jahr 2021 hatte die Embracer Group selbst für Gearbox 363 Millionen USD (zuzüglich etwaiger Erfolgsprämien) bezahlt.

Embracer verkauft indes nicht den gesamten Bereich Gearbox Publishing, sondern nur die Rechte an den oben erwähnten Marken, die nicht von Gearbox Software selbst stammen. Der Publishing-Zweig in San Francisco (früher bekannt als Perfect World Entertainment) wird einen neuen Namen erhalten und weiter Remnant 2 (im Kurztest) oder das in Entwicklung befindliche Hyper Light Breaker vertreiben. Ebenso verbleiben die Studios Captured Dimensions, Lost Boys Interactive und Cryptic Studios (Neverwinter Online) bei Embracer.