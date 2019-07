Watch Dogs Legion: Geschichte geht trotz Permadeath weiter

PC XOne PS4

In Watch Dogs Legion sollt ihr in die Rolle eines jeden NPCs schlüpfen können. Dazu wird den Charaktern eine individuelle Hintergrundgeschichte auf den Leib geschrieben. Da dieser NPC auch sterben kann und damit unwiderruflich aus dem Spiel scheidet, stellt sich die Frage, ob die gesamte Story dann noch Sinn ergibt. Darauf hat der Creative Director von Ubisoft Toronto Clint Hocking nun eine Antwort gegeben. Demnach wird die Vita des betroffenen NPCs zwar beendet, die Rahmenhandlung läuft jedoch im Kontext zum Verstorbenen weiter. Der Tod eines NPCs ist stets in die Story einkalkuliert.

Allerdings sei es auch möglich, dem Permadeath von der Schippe zu springen. „Wenn eure Gesundheit auf Null geht, tritt man in den kritisch verletzten Zustand ein“, so Hocking. Es wird immer die Möglichkeit bestehen, sich zu ergeben und ins Gefängnis geschickt zu werden. Von dort kann der NPC dann entweder befreit oder nach einer gewissen Zeit freigelassen werden. Nur wer sich nicht ergibt und weiter kämpft, riskiert den dauerhaften Tod. Ob und wie dieses neuartige System funktioniert, werden wir ab 6.3.2020 erfahren, wenn Watch Dogs Legion für PC, PS4 und Xbox One erscheint.