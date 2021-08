PM: WATCH DOGS: LEGION TITEL-UPDATE 5.5 AB SOFORT VERFÜGBAR (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf,24.August2021–Ubisoft®gab heutebekannt, dassTitel-Update 5.5 fürWatch Dogs: Legionab sofort aufXboxOne,Xbox Series X | S,PlayStation®4, PlayStation®5,imEpic Store und Ubisoft Store fürWindows PC,Stadia, Luna undUbisoft+, dem Ubisoft-Abonnementdienst*, erhältlich ist.

Der Trailer zu Title-Update 5.5 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Videohierzum Download bereit.Die AT-Version isthierzu finden.

Titel-Update 5.5 heißtAssassin'sCreedinWatch Dogs: Legionmit zwei kostenlosen Story-Missionen–„EntertheAssassins“und„The New Creed“sowiezwei kostenlosen Weltmissionen–„Templerjagd“und„Artefaktjagd“–willkommen.Spieler:innen, die den Season Pass besitzen, können sowohl im Einzelspielermodus als auch online in die Rolle von Darcy, einem Mitglied des AssassinenOrdens ausAssassin'sCreed, schlüpfen und dabei unter anderem folgende Fähigkeiten nutzen

Das Update enthält außerdem weitere kostenlose Inhalte für denOnlineModusvonWatch Dogs: Legion** und die Einzelspielerkampagne:

OnlineModus:

Einzelspielerkampagne:

Darüber hinaus istWatch Dogs: LegionoftheDeadab sofort auf XboxOne, Xbox Series X | S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie im Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC,Stadia, Luna und Ubisoft+ erhältlich.Watch Dogs: LegionoftheDeadbietet ein Rogue-Lite-Erlebnis, in dem dieSpieler:innenals "Survive-as-Anyone" gegen die drohende Bedrohung durch Untote und feindlich gesinnte Lebende in der neu gestalteten, gefallenen Stadt London antreten müssen. Im Alleingang oder mit bis zu vierFreund:innenim Koop-Modusgilt eseine Strategiezuentwickeln, wie sie den Extraktionspunkt für jeden Durchgang erreichen und unterwegs so viele Vorräte wie möglich sammelnkönnen.Dabeikönnen Fähigkeiten wiederBienenschwarmeingesetzt werden, um Feinde zu dezimieren, derARCloak, um Bedrohungen zu entkommen, und ein Combat Spider-Bot, der mit einem Geschützturm ausgestattet ist.

In Watch Dogs: Legionerlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllen die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hat. Als Mitglied von DedSec werdenSpieler:innengegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein.Spieler:innenmüssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.

Watch Dogs: Legion besitzt eine riesige Auswahl an Optionen, von komplett anpassbarer Steuerung bis hin zu Audio-Untertiteln. Die komplette Liste der Anpassungseinstellungen gibt es hier: www.ubisoft.com/watch-dogs/legion

Die neuesten Informationen zu Watch Dogs: Legion und weiteren Ubisoft Spielen gibt es unter: news.ubisoft.com

Angebote zuWatch Dogs: Legion und allen Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store: store.ubi.com/de/home

*14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden Die Ultimate Edition (ohne VIP Status) ist Teil des Ubisoft+ Abonnements.

