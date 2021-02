Watch Dogs Legion Online Preview+

Teaser Hagen spielte mit drei Mithackern stundenlang den Mehrspieler-Modus von Watch Dogs Legion und erfreute sich am allgemeinen Chaos, das die vereinten Hack-Fähigkeiten über Feind wie Freund brachten.

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalBereits als 2014 das erste Watch Dogs (im Test, Note: 9.0) erschien, fuhr Ubisoft diverse Multiplayer-Modi auf. Neben gemeinsamen Free Roam und anderen Aktivitäten legten die Entwickler damals viel Augenmerk auf Invasionen durch andere Hacker. Watch Dogs 2 (im Test, Note 8.0 ) fokussierte mehr das Zusammenspiel und ermöglichte es euren Hipser-Hackern ganz einfach per Drop-in-Koop mit anderen Script-Kiddies Missionen in San Francisco zu erledigen.Bei Watch Dogs Legion (Singleplayer-Test, Note 8.5 ) geht Ubisoft nun noch mehr in Richtungund setzt auf einen separaten Online-Modus, der parallel zum Launch im Oktober starten sollte, sich nun aber in den Februar 2021 verspätete. Darin teilt ihr euch eine Instanz der Spielwelt London stets mit drei anderen Spielern. Während die auch unabhängig voneinander agieren können und es Missionen für Solisten gibt, liegt der Fokus klar auf dem kooperativen Spiel als Gruppe. Im Rahmen eines digitalen Preview-Events habe ich als Teil eines Vierer-Squadsrund einen Monat vor Launch stundenlang anspielen können.Für welchen Spielertyp der Online-Modus spannend ist, verrät ...