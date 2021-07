Watch Dogs Legion - Bloodline: Erweiterung mit Aiden Pearce verfügbar

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Wenn ihr in Watch Dogs Legion (im Test, Note: 8.5) das virtuelle London schon zur Genüge auf den Kopf gestellt habt und nun nach mehr dürstet, hat Ubisoft etwas für euch in petto. Mit Bloodline ist nun die neue Erweiterung auf Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC und Stadia erschienen. Sie ist zwar auch in der britischen Hauptstadt angesiedelt, allerdings gibt es nun wieder einen fixen Hauptcharakter: Aiden Pearce, den ihr aus dem ersten Watch Dogs (im Test, Note: 9.0) kennen könntet.

Der Mantelträger soll einen Routine-Job erledigen, doch natürlich läuft bei dem Einsatz in dem High-Tech-Labor so einiges schief. Nicht ganz unschuldig daran ist Wrench. Den Maskenträger kennt man bereits aus Watch Dogs 2 (im Test, Note: 8.0). Angesiedelt ist die Handlung vor den Ereignissen des Hauptspiels.

Watch Dogs Legion - Bloodline bekommt ihr als Besitzer des Season Passes ohne weitere Kosten. Ansonsten werden 14,99 Euro fällig. Wenn ihr den Season pass habt, könnt ihr Aiden und Wrench außerdem sowohl in der Kampagne des Hauptspiels wie auch im Online-Modus eurem DeadSec-Trupp hinzufügen.