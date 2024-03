Watch Dogs: New Regency Pictures kündigt Verfilmung an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Neben den Asssassin's Creed-Titeln dürften auch die Watch Dogs-Spiele aus dem Hause Ubisoft einigen Gamern in Erinnerung geblieben sein. Erst Ende 2020 ist mit Watch Dogs – Legion (zum Test) das bislang letzte große Spiel aus der Reihe erschienen.

Jetzt haben New Regency Pictures und Ubisoft Film & Television eine Verfilmung von Watch Dogs angekündigt und mit Sophie Wilde, bekannt aus dem Horrorfilm Talk to Me, sogleich die Hauptdarstellerin präsentiert. Als Regisseur soll der noch recht unbekannte Franzose Mathieu Turi (Meander - Survival Instinct) zum Einsatz kommen.

Über die Handlung des kommenden Watch Dogs-Films hüllen sich die Macher noch in Schweigen, doch wenn wir uns an den Spielen orientieren, wird es vermutlich um eine Gruppe Hacker gehen, die sich mit korrupten Personen und Institutionen herumschlagen müssen. Wenn ihr euch einen möglichen Einblick zu kommenden Steifen verschaffen wollt, könnt ihr euch den nachfolgenden Story-Trailer zu Watch Dogs – Legion anschauen.