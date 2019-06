Blizzard stellt Starcraft-Shooter ein - Fokus auf Diablo 4 und Overwatch 2

PC andere

Die Fans von Blizzard Entertainment werden bei dieser Nachricht sicherlich ein Déjà-vu verspüren. Einem Bericht von Kotaku zufolge hat das Unternehmen einen Starcraft-Shooter, der sich seit rund zwei Jahren in der Entwicklung befand, erneut eingestellt. Wie drei Quellen aus dem direkten Umfeld des Studios der Redaktion mitteilten, sollte das Projekt, das unter dem Arbeitstitel Ares entwickelt wurde, eine Art Battlefield im Starcraft-Universum werden.

In dem entwickelten Prototypen sollte der Spieler in die Rolle eines Terran Marines schlüpfen und gegen die Zerg Aliens in die Schlacht ziehen. Laut den Insidern gab es auch Pläne, mit den Zerg als spielbare Fraktion zu experimentieren. Auch wenn eine der Quellen sagte, dass die Entwicklung des Spiels nur sehr schleppend voran ging, war es laut der anderen Quelle ein „Massiver Shock“ für das verantwortliche Team, als Blizzard das Projekt vor ein paar Wochen einstellte, denn nach Angaben der dritten eingeweihten Person sah das Spiel „ziemlich gut aus.“

Die Entwicklung wurde von dem Director und Blizzard-Veteran Dustin Browder geleitet, der zuvor für Starcraft 2 - Wings of Liberty (Testnote: 9.5) und die dazugehörigen Erweiterungen, sowie Heroes of the Storm (Testnote: 8.0) verantwortlich zeichnete. Ares sollte das nächste Spiel in dem Starcraft-Universum werden. Auf eine Anfrage der Redaktion hat Blizzard ein längeres Statement veröffentlicht und gab an, dass hinter den Kulissen ständig an neuen Ideen und mehreren verschiedenen Projekten gearbeitet wird, die nun mal nicht immer das Licht der Welt erblicken. Aus diesem Grund sei man auch sehr vorsichtig mit den Ankündigungen, um Frust und Enttäuschung, sowohl bei den Spielern als auch bei den Entwicklern zu vermeiden. Die Arbeit, die in solche Projekte einfließt, sei jedoch für das Unternehmen außerordentlich wertvoll, da diese eine Kultur des Experimentierens unter den Teams fördert. Weiter heißt es:

Wir treffen immer Entscheidungen über solche Dinge, unabhängig vom endgültigen Ergebnis oder der Interpretation der Dinge, basierend auf unseren Werten, darauf, was wir für Blizzard für sinnvoll halten und was unseren Spielern am besten gefällt.

Die Einstellung des Projekts hat laut den Insidern keine Entlassungen nach sich gezogen. Ares wurde zusammen mit einem unangekündigten Mobile-Projekt eingestellt. Stattdessen will sich Blizzard nun stärker auf Diablo 4 und Overwatch 2 fokussieren, da diese beiden Marken die Schlüsselrollen bei der Strategie des Unternehmens in den kommenden Jahren spielen werden.

Blizzard hat schon einmal an einem Shooter in Starcraft-Universum gearbeitet. Die Fans werden sich sicherlich an das 2002 angekündigte Starcraft Ghost erinnern. Das Projekt machte diverse Änderungen während der Entwicklungszeit nach der Ankündigung durch, bis es 2006 endgültig begraben wurde. Den ganzen Artikel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen durchlesen.