Starcraft Remastered: Grafikpaket von CarBot Animations angekündigt

PC MacOS

Das 2017 veröffentlichte Echtzeitstrategiespiel Starcraft Remastered (im Test) wird im kommenden Monat mit einem Grafikpaket von CarBot Animations bedacht, das die Grafik des Spiels im bekannten Cartoon-Look erstrahlen lässt. Anders als die zuvor erschienene Mod für Starcraft 2 - Wings of Liberty (Testnote: 9.5), die sich noch auf den Arcade-Modus beschränkte, wird dieses Paket dem gesamten Spiel, also auch den Missionsbeschreibungen, den animierten Porträts der Einheiten und der Benutzeroberfläche, einen neuen Look verpassen.

Wie die Betreiber des Kanals, auf dem bereits seit 2012 eine feste Community mit humorvollen Cartoons über verschiedene Spiele unterhalten wird, selbst in dem unten verlinkten Video verraten, habe man seit über einem Jahr mit Blizzard zusammen an dem Grafikpaket gearbeitet, um einen niedlichen und leicht lesbaren Grafikstil zu erschaffen, das auch besonders cool für die Kids ist und zum erneuten Durchspielen des Titels einlädt. Das Paket wird ab dem 10. Juli zum Download bereitstehen. Ob und was dieser kosten wird, ist bisher noch nicht bekannt.