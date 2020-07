Starcraft 2: Verbesserter Editor und mehr zum 10-Jährigen Jubiläum

PC MacOS

Ganze zehn Jahre alt ist Starcraft 2 - Wings of Liberty (im Test, Note: 9.5) mittlerweile. In dieser Zeit hat das Echtzeitstrategie-Spiel von Blizzard bereits einiges an Patches spendiert bekommen und auch zum zehnten Geburtstag ihres Werkes spendieren die Entwickler ein Update, das den Titel auf Version 5.0 bringt.

Besonders den Editor hat Blizzard sich mit dem Patch vorgenommen. Dieser wurde laut Aussage des Studios nun mehr an den von Warcraft 3 angepasst, aber natürlich habe man auch das Feedback der Community einfließen lassen, um die Bedienung um ein Vielfaches zu erleichtern. Eine vollständige (sehr umfangreiche!) Liste der Änderungen, die Blizzard dem Editor spendiert hat, findet ihr in den entsprechenden PTR-Patchnotes.

In der Arcade gibt es nun ein neues Genre "Kampagne", damit Community-kreierte Missionen nun fließende Übergänge haben und sich angenehmer spielen als bisher. Wenn ihr lieber die Original-Missionen von Wings of Liberty, Heart of the Swarm (im Test, Note: 9.5) und Legacy of the Void (im Test, Note: 9.5) angehen wollt, dann halt Blizzard ebenfalls an euch gedacht. Die drei großen Kampagnen wurden mit vielen neuen freischaltbaren Erfolgen versehen, die ein erneutes Spielen belohnen.

Weiter wurden die Co-op-Kommandanten mit den neuen Prestigetalenten versorgt. Diese erhaltet ihr, wenn ihr die Fortschritte auf den Stufen 1-15 mit dem entsprechenden Kommandanten durchspielt. Durch die Talente kann die Stil eures Recken laut Blizzard komplett geändert werden, so dass er sich gänzlich anders spielt, als ihr es gewohnt seid.

Abgesehen von den größeren Features hat Blizzard mit dem Jubiläumspatch 5.0 für Starcraft 2 noch zwei weitere, kleinere Änderungen eingebaut. Nach dem Ladebildschirm eines Matches gibt es nun einen Countdown-Timer, ihr werdet also nicht mehr sofort in die Partie geschmissen. Wenn ihr benutzerdefinierte Lobbies erstellt dürft ihr nun außerdem den Server auswählen, auf dem ihr spielen wollt.