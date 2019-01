AlphaStar: KI schlägt erstmals professionelle Starcraft-2-Spieler

PC MacOS

Das zu Google gehörende Unternehmen DeepMind hat erstmalig eine KI namens AlphaStar vorgestellt, die professionelle Starcraft 2-Spieler in 1vs1-Spielen schlagen konnte. In Test-Spielen gegen Grzegorz "MaNa" Komincz und Dario "TLO" Wünsch von Team Liquid konnte sich die KI jeweils mit fünf zu null durchsetzen.

Eine Starcraft-2-KI zu entwickeln ist aufgrund der sehr großen Anzahl an Aktionsmöglichkeiten zu jedem Zeitpunkt sehr komplex. Im Gegensatz zu vorherigen Ansätzen kommt AlphaStar ohne von Hand geschriebene Regeln aus und besteht vollständig aus neuronalen Netzen. Sie lernt stattdessen – wie schon zuvor AlphaGo – zuerst, menschliche Spieler nachzuahmen. Hierbei wird die KI darauf trainiert, Aktionen von aufgezeichneten Spielen zwischen Menschen vorherzusagen. Nach diesem Grundtraining spielen verschiedene Versionen der KI gegeneinander und werden mittels Reinforcement Learning optimiert, wobei zu der Optimierung verschiedene neu entwickelte Ansätze genutzt wurden (der unter dieser News verlinkte Blog-Artikel beschreibt die Architektur im Detail). Die KI wurde auf einer einzelnen Karte trainiert und hat auch nur auf dieser gespielt.

Die von der KI genutzte frei verfügbare Schnittstelle stellt nur die Informationen zur Verfügung, die auch ein menschlicher Spieler sehen könnte, allerdings ist die KI nicht auf einen Bildschirmausschnitt begrenzt. Um zu ermitteln, ob die Stärke der KI in diesem erhöhten Überblick liegt, wurde eine Version entwickelt, die durch einen künstlichen Bildschirmausschnitt limitiert wurde. Auch diese Version war in der Lage, auf sehr hohem Niveau zu spielen. Interessanterweise führt AlphaStar sogar weniger Aktionen pro Minute aus als professionelle Gegner. Nicht menschlich hingegen war die Zeit, die die KI zum Lernen genutzt hat: Jede Version der KI spielte bis zu 200 Jahre Starcraft 2 – wenn die Spiele in Echtzeit gespielt worden wären.

Zu dem Spielstil von AlphaStar sagte Grzegorz "MaNa" Komincz, dass er beeindruckt von den verschiedenen Strategien und dem menschenähnlichen Spielstil gewesen sei. Er habe gemerkt, dass seine Strategien darauf basierten, menschliche Fehler auf der Gegenseite zu provozieren und dass die Spiele gegen die KI Starcraft 2 in neuem Licht erscheinen ließen. Ihr könnt euch die Replays der Spiele von AlphaStar gegen TLO und MaNa auf deepmind.com herunterladen und euch selber ein Bild des Spielstils machen. Zudem steht euch das nachvolgende Video zur Verfügung.