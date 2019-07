Starcraft 2: Geoff "Incontrol" Robinson unerwartet verstorben

Geoff "Incontrol" Robinson dürfte vielen Starcraft 2-Spielern ein Begriff sein. Er war einer der bekanntesten Kommentatoren, Streamer und Spieler von Blizzards Echtzeitstrategie-Titel und starb am 20. Juli völlig unerwartet im Alter von 33 Jahren. Die Meldung wurde über seinen Twitter-Account bekannt gegeben.

Geoff war ein professioneller Starcraft-2-Spieler, nach dem Ende seiner Karriere war er vor allem als Kommentator bei E-Sport-Veranstaltungen bekannt. Ausgezeichnet hat ihn für viele Fans sein trockener Humor. Er hatte sogar geplant, sich als Stand-Up-Comedian zu verwirklichen. Vielen deutschen Fans wird er vor allem durch seine Auftritte im Home Story Cup in Erinnerung bleiben.

Update: Über seinen Twitter Account wurde inzwischen bekannt gegeben, dass er an einer Lungenembolie gestoben ist. Twitter Link

To offer some solace in this time of grief: We've learned that Geoff passed quickly and painlessly from a blood clot in his lungs. He was with friends. He always urged and led us by example to take care of ourselves to the best of our ability. Remember to do that for him today.