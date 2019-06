Call of Duty - Modern Warfare: Kein Zombie-Modus, mehr Realismus

PC XOne PS4

Call of Duty - Modern Warfare ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Letzte Woche wurde mit Call of Duty - Modern Warfare der neueste Ableger der First-Person-Shooter-Reihe der Welt erstmal vorgestellt. Wie der Name des Titels von Infinity Ward bereits andeutet, wird es sich bei dem neuen Serienteil um einen Reboot der Modern Warfare-Ableger handeln. Der Fokus soll auf einer immersiven Geschichte in realistischen Szenarios liegen. Aus diesem Grund wird Call of Duty - Modern Warfare auch ohne Zombie-Modus auskommen müssen. Das hat der Campaign Gameplay Director Jacob Minkoff in einem Gespräch mit Playstation Lifestyle bestätigt.

Wir wollen eine authentische, sich realistisch anfühlende Spielwelt erschaffen. Daher haben wir nicht die Möglichkeit, so etwas wie Zombies in das Spiel zu implementieren. Das würde das Gefühl, sich in einer realistischen, authentischen und mit aktuellen Konflikten verbundenen Welt zu befinden, kompromittieren.

Allerdings sei es laut Minkoff nicht so, dass Koop-Freunde leer ausgehen. Bereits im Zuge der Ankündigung wurde ein kooperativer Mehrspieler-Modus bestätigt. Minkoff könne zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht mehr verraten, lediglich dass die Koop-Kampagne nahtlos an das Ende der Solo-Story anknüpfen werde.