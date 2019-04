The Witcher: Release-Zeitraum für die Netflix-Serie bekannt

PC XOne PS4

Der Streamingdienstanbieter Netflix hat für die kommende Serienadaption von The Witcher einen Release-Zeitraum gesetzt. Wie der Chief Content Officer Ted Sarandso im Rahmen einer Telefonkonferenz mit den Investoren verkündete, wird das Action-Fantasy-Drama mit Henry Cavill (Superman) als dem weißhaarigen Hexer Geralt von Riva in der Hauptrolle im letzten Quartal dieses Jahres und somit zwischen Oktober und Dezember 2019 veröffentlicht.

Die erste Staffel der von Lauren Schmidt Hissrich geschriebenen und auf den Romanen von Andrzej Sapkowski basierenden Serie wird insgesamt acht Episoden umfassen. In den weiteren Rollen werden unter anderem noch Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) als die Zauberin Yennefer, Freya Allan (Der Krieg der Welten, Into die Badlands) als Ciri und Anna Shaffer (I Am Vengeance, Hollyoaks) als die Zauberin Triss Merigold zu sehen sein.