Mortal Kombat 11: Jacqui Briggs und Kotal Kahn im Video

Dass Jacqui Briggs und Kotal Kahn als spielbare Charaktere in Mortal Kombat 11 (Preview) dabei sein werden, ist bereits seit einer Weile durch einen Leak in der Steam-Datenbank bekannt. In einem kürzlich ausgestrahlten Livestream wurden die beiden Kämpfer erstmals offiziell von NetherRealm enthüllt und gespielt. Nun wurde auch ein Vorstellungstrailer dazu veröffentlicht.

Der rund drei Minuten lange Clip führt euch verschiedene Fähigkeiten und Combos der beiden Kämpfer vor. Dabei bekommt ihr auch einen ziemlich brutalen Finisher von Jacqui zu sehen. Warum NetherRealm das Video als „official Kotal Kahn Reveal Trailer“ bezeichnet, wenn der aktuelle Imperator der Außenwelt seinen Hintern versohlt bekommt, wird wohl das Geheimnis des Studios bleiben. Mortal Kombat 11 wird am 23. April 2019 für PC, Xbox One und die PS4, sowie rund zwei Wochen später, am 10. Mai 2019, auch für die Nintendo Switch erscheinen.