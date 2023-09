Mortal Kombat 1: Ed Boon spricht im Interview über Van Damme im Spiel

PC Switch Xbox X PS5

Ed Boon, Game Director von Mortal Kombat 1 und Mitschöpfer der Mortal Kombat-Reihe, war kürzlich zu Gast in der Interview-Serie First We Feast Hot Ones, in der sowohl Gast als auch Host sehr scharfe Chicken Wings während des Gesprächs essen.

Boon sprach allgemein über das noch diesen Monat erscheinende Mortal Kombat 1, unter anderem aber auch im speziellen über den DLC mit Jean Cleaude van Damme. Natürlich geht Boon auf die bekannte Geschichte ein, dass Mortal Kombat ursprünglich inspiriert vom Erfolg des Films Bloodsport ein Van-Damme-Arcade-Spiel werden sollte, aber nach dem Kontakt zu seinen Agenten nichts daraus wurde. Auch später habe es das Team nochmal versucht, doch es sollte nicht sein. 30 Jahre später nun aber schließt sich der Kreis: So wird es per DLC nicht nur van Damme als optionalen Skin für den Hollywood-Kämpfer Johnny Cage geben, sondern auch seine Stimme wird im Spiel zu hören sein. Beim entsprechenden Segment des Interviews bei Minute 5:50 ist auch kurz der Van-Damme-Skin im Bewegtbild zu sehen.

Mortal Kombat 1 erscheint am 19. September 2023 für PC, Switch, PS5 und Xbox Series S|X. Der Van-Damme-Skin-DLC ist Käufern der Premium Edition vorbehalten.