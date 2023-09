Mortal Kombat 1 Test+

Teaser Benjamin ist ein MK-Fan der ersten Stunde. Deshalb schmecken ihm im neuen Serienteil die unzähligen Reminiszenzen genauso gut wie das neue Kameo-System. Dezente Enttäuschung macht sich bei ihm dennoch breit.

Liu Kang ist der neue Raiden, der die Kämpfer des Erdenreichs im Mortal Kombat führt. Hier diskutiert er mit Shao Khan, der unter anderem Endgegner in Mortal Kombat 2 war. Raiden selbst (rechts) ist hier kein Donnergott, sondern ein einfacher Landarbeiter



Altbewährtes auf neuer Zeitlinie

Die Kameo-Kämpfer unterstützen euch auf Zuruf von der Seitenlinie. Sie sind grundsätzlich in die Kombobrechner eingebunden, aber oft auch der Teil der "Würfe" wie hier bei Frost und immer Bestandteil der Fatal Blows.



Mehr als nur ein Cameo-Auftritt

E3 2014: Um Ed Boon zum Foto zu zitieren, brauchte Benjamin keinen Seilspeer, es reichte ein "Come here!"

Einige der Fatalitys in Mortal Kombat 1 wirken einfallslos, wobei ein gewisser Gewöhnungsfaktor bei mir greift. Aber es gibt auch ein paar sehr schöne Finisher, zum Beispiel dieser von Johnny Cage, der mit dem Rest seines Gegners für einen Selfie posiert.

RPG-Anleihen im Invasion-Modus

Meinung: Benjamin Braun Als Serienfan bin ich von Mortal Kombat 1 keineswegs enttäuscht, aber auch nicht rundum glücklich damit. Das neue Kameo-System fügt sich gut ein und bereichert das Kampfgeschehen sowohl spielerisch als auch bei der Darbietung. MK ist und bleibt die Art von Prügelspiel, bei der echte Könner zwar große Vorteile haben, in dem man wenigstens gegen die KI aber auchmit Button-Mashing mühelos vorankommt, zumindest bis zur mittleren Schwierigkeitsstufe . Grafik, Animationen, Soundeffekte, da finde ich den neuen Serienteil ziemlich stark. Ich mag den typischen Stil der Reihe einfach sehr, und den behält Netherrealm eindeutig bei.



Positiv überrascht bin ich vom Story-Modus, der erzählerisch natürlich nicht gerade Arthouse-Niveau bietet. Mir macht er aber mit seiner tollen Inszenierung, der guten Sprachausgabe, viel Humor und einer angemessenen Portion Trash viel Spaß. Vom Invasions-Modus hatte ich mir indes mehr erhofft, aber der ist immerhin ganz okay.



Große Storygegner wie den vierarmigen Shokan Goro deutlich besser als M. „Für sie war das bestimmt der wichtigste Tag ihres Lebens, für mich war es nur Dienstag“ Bison. Nun sind alle vier meiner persönlichen Favoriten – und Goro! – ohne Ausnahme auch invertreten, das zudem mit einer neuen Zeitlinie (erneut) eine Art Serien-Reboot darstellt. Das allein reicht aber natürlich noch nicht, um mein Fan-Herz zu erwärmen.Ob das neue Kameo-System, der Invasions-Modus oder die frischen, teils klassisch inspirierten Fatalitys dazu taugen, erfahrt ihr im folgenden Text sowie im oben eingebetteten 4K-Testvideo auf Basis der PS5-Version.Die neue Zeitlinie in Mortal Kombat 1, die sich Serienschöpfer Ed Boon und seine Netherrealm Studios ausgedacht haben, schließt fast direkt ans Ende von Mortal Kombat 11 an. Dort war Liu Kang zum Feuergott aufgestiegen, nun ist er auch der Herrscher über die Zeit. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich alles radikal ändert. Wie gehabt, findet mal wieder ein Turnier zwischen dem Earthrealm und der Outerworld statt, das auch im Zentrum des grob fünfstündigen Storymodus steht.Als Teilnehmer hat Liu Kang mit Raiden und Kung Lao zwei alte Bekannte auserkoren, die hier allerdings als einfache Landarbeiter in der Provinz arbeiten. Der dritte Kämpfer im Bunde ist Schauspieler und Martial-Arts-Künstler Johnny Cage, mit dem ihr unter anderem an der Produktion eines B-Movies teilnehmt. Als vierter kommt Kenshi hinzu. Anfangs noch mit zwei gesunden Augen, aber auch in der neuen Zeitlinie wird der Ex-Yakuza es verlieren. Zwar auf andere Weise, aber seine Erblindung bleibt, wie vieles andere auch, eine Konstante, die im Storymodus auch humorvoll verarbeitet wird. Als Liu Kang davon erfährt, merkt er an, dass er gehofft hatte, dass Kenshi dieses Schicksal DIESMAL erspart bliebe. Denn der neugewordene Feuergott ist der einzige, dem die neue Zeitlinie bewusst ist.An der Machart an sich ändert sich am Story-Modus wenig im Vergleich zum Vorgänger. In den einzelnen Kapitel wechselt ihr also stets die Rolle zwischen den vier genannten Kämpfern, schlüpft aber auch mal in die Haut von Ashra, Reptile, Scorpion und Sub-Zero, wobei letztere hier Freunde und keine Todfeinde sind. Die cineastisch inszenierten Cutscenes gehen meist fließend in die Kampfaction über, bei der ihr bestimmte Spezialaktionen anfangs oft noch nicht beherrscht, sondern diese erst später erlernt. Die Kämpfe funktionieren ansonsten so wie in den normalen Versus-Matches auch, mit dem Unterschied, dass ihr hier keine Finisher ausführen dürft. Bei Quick-Time-Events hält sich der Modus deutlich zurück. Es gibt lediglich eine einzige „Test Your Might“-Herausforderung mit Spitzzahn Baraka. Man kann beim Start aber alle QTEs deaktivieren.Erzählerisch ist der Story-Modus natürlich nicht gerade auf Arthaus-Niveau, aber durchweg unterhaltsam, insbesondere, da der Humor nicht zu kurz kommt. Gerade die vielen Anspielungen auf andere Zeitlinien oder Johnny Cages durchgängige Großmäuligkeit machen Spaß. Und das liegt auch daran, dass Warner Bros. diesmal offenkundig mehr in die deutsche Lokalisation investiert hat. Da sind etwa für Quan-Chi, Shang Tsun und einige andere bekannte Sprecher mit dabei. Shao Kahn wird beispielsweise vonvertont, der unter anderem Kratos inspricht. Nicht zuletzt deshalb für mich der beste Story-Modus dieser Art bislang.In Mortal Kombat 1 stehen in der Grundversion 22 Kämpfer zur Verfügung – 23 inklusive Shang Tsung, der für Vorbesteller kostenlos hinzu kam. Das sind aber nur die, die ihr komplett direkt spielen könnt. Denn im Rahmen des, selbstverständlich mit einem K geschriebenen neuen Kameo-Systems kommen einige weitere hinzu, die euch als Sidekick von der Seitenlinie aus unterstützen, konkret: die auf euren Befehle hin ins Geschehen eingreifen. Dazu zählt etwa der bereits aus Teil 1 bekannte Shokan Goro, der unter anderem auf den Gegner zumarschiert und dabei mächtige Faustschläge verteilt. Sub-Zero kann Gegner einfrieren. Kung Lao befördert euch mit seinem Teleport in den Rücken des Widersachers oder führt seine Wirbelattacke aus. Das verändert das Kampfsystem nicht prinzipiell, gewährt euch aber eben Zugriff auf zusätzliche Spezialaktionen, die die Duelle etwas vielfältiger machen. Zudem ist so einfach mehr auf dem Bildschirm los, wodurch die Kämpfe zumindest dynamischer wirken.Die 15 Kameo-Kämpfer können auch in Würfe eingebunden werden, sind aber auch Teil der Kombobrecher und der Fatal Blows, die mit ihren häufigen Röntgenansichten brechender Knochen wie gehabt teils brutaler daherkommen als so mancher Finisher. Genauer gesagt werden bei einem Fatal Blow einzelne Sequenzen des gewählten Haupt- und des Kameo-Kämpfers zu einer Angriffssequenz verbunden. Dadurch bleiben die Fatal Blows entsprechend länger frisch, da abhängig von eurer gewählten Kämpfer-Konstellation potenziell häufiger eine andere Sequenz abgespielt wird als sonst. Also noch ein weiterer Vorzug des neuen Systems, auch wenn er das berühmte „Sattsehen“ ähnlich wie bei den Finishern nicht gigantisch aufschiebt.A propos Finisher: jeder Kameo-Kämpfer besitzt zusätzlich seinen eigenen Fatality, die übrigens allesamt mit sehr simplen Tastenkombinationen aktiviert werden. Darunter befinden sich auch eine Reihe von Klassikern, die zumeist einem der Fatalitys der Kämpfer bei ihrem ersten Serienauftritt entsprechen. Jax wird bei seinem etwa riesig groß und zermalmt den Gegner mit seinem gigantischen Stiefel. Scorpion legt seinen Totenschädel frei und spuckt Feuer auf den Gegner. Kano reißt seinem Gegenüber das noch schlagende Herz aus der Brust, während Sub-Zero dem Opponenten den Kopf inklusive Wirbelsäule vom Leib reißt. Schade dabei sind zwei Sachen: Zum einen könnt ihr diese Fatalitys auch bei den Charakteren, die auch als regulärer Kämpfer gewählt werden können, nur mit der Kameo-Variante im Schlepptau ausgeführt werden, was aufgrund der Zeitlinien-Thematik allerdings prinzipiell Sinn ergibt. Zum anderen, und das ist deutlich gewichtiger, hätten die Netherrealm Studio gerade aus den Klassikern meiner Meinung nach deutlich mehr rausholen können.Aber auch die neuen Fatalitys finde ich insgesamt ein bisschen einfallslos. Es gibt schon ein paar wirklich „schöne“ wie etwa der Selfie-Finisher von Johnny Cage, aber die meisten lassen mich erstaunlich kalt. Aber das mag auch daran liegen, dass es in der Reihe schon so viele Finisher gab, dass mich da nichts mehr beeindrucken kann, was nicht wenigstens ultimativ die Grenze des guten Geschmacks überschreitet.Neben Türmen, Online-Kämpfen, Turnieren und selbstredend Solo-Versus-Matches gibt es noch einen weiteren großen Spielmodus: Invasion. Darin lauft ihr in der Iso-Perspektive mit eurem jederzeit anpassbaren Hauptkämpfer durch verschiedene, mittelgroße Städte und andere Gebiete und stellt euch vornehmlich verschiedenen Kampfchallenges. Dabei spielen fast immer Modifikatoren eine Rolle und auch, ob euer Kämpfer Feuer, Gift, Magie oder anderen Kategorien zugeordnet ist. Denn abhängig vom Gegner verursacht oder kassiert ihr dann mehr oder weniger Schaden, also ein klein wenig so wie in den Pokémon-Spielen. Es stecken auch sonst ein paar rollenspielartige Elemente drin, also schon dadurch, dass ihr ganz allgemein durch verdiente EXP in Stufen aufsteigt und zudem auch der Hauptkämpfer und der Kameo separat aufleveln. Hinzu kommen ausrüstbare Medaillons und Artefakte, die etwa einen aktive nutzbaren Feuerangriff oder perkartige Boni auf Schaden, EXP-Ausbeute und Ähnliches gewähren. Zudem gibt es Verbrauchsgüter, die beispielsweise temporär eure Resistenz gegen Eis oder Magie erhöhen.Das alles braucht ihr allerdings letztlich nicht, denn der Schwierigkeitsgrad ist fest und nicht allzu hoch. Einzelne Runden habe ich durchaus mal verloren oder bin bei „Test Your Might“-Herausforderungen gescheitert, woraufhin mein Kämpfer in teils witziger Manier für sein Versagen tödlich bestraft wird. Aber prinzipiell kommt man auch so sehr gut durch, selbst, wenn man ständig Hauptkämpfer und/oder Kameo wechselt. Das Spielprinzip nutzt sich auch deshalb ziemlich schnell ab, denn die Herausforderung ist gering und prinzipiell macht ihr hier ständig nur dasselbe. Ziemlich ärgerlich finde ich übrigens, auch wenn die Entwickler die Inhalte des Invasions-Modus regelmäßig anpassen wollen, dass man ihn nur spielen kann, wenn man mit den Servern verbunden ist. Also ich weiß nicht, weshalb das nicht auch offline funktionieren sollte. Aber es liegt wohl hauptsächlich daran, dass insbesondere die Belohnungen zur Anpassung der Kämpfer (also Skins, Farben, andere Hüte, Helme oder Masken) immer zufällig ausgewürfelt werden. Oder daran, dass die in der Invasion gesammelten EXP auf dem globalen Profil gutgeschrieben werden, an deren Stufe etwa die Freischaltung ein paar der Kameo-Kämpfer geknüpft ist (den letzten, Motaro, gibt es etwa auf Level 25).Gut finde ich das aber so oder nicht. Dass Warner die Server irgendwann abschaltet und ihr nicht mehr online kämpfen kann, bitte, das ist normal. Aber dass ich dann ganze Spielmodi, die auch offline möglich wären, nicht mehr spielen könnte, das ist schon ein schlechter Witz.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Jörg Langer (GamersGlobal)