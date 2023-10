Mortal Kombat 1: Omni-Man erscheint im November // Trailer

PC Switch Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mortal Kombat 1 ab 57,77 € bei Amazon.de kaufen.

Am 3. November startet die 2. Staffel der Comicverfilmung Invincible beim Streaminganbieter Amazon Prime. In der recht brutalen Serie spielt ein Superheld mit, der ein wenig an Superman aus den DC Comics erinnert. Die Rede ist von Omni-Man.

Genau dieser Omni-Man ist im kommenden November als erster spielbarer Gastcharakter aus dem Kombat-DLC des Prügelspiels Mortal Kombat 1 erhältlich. Wenn ihr Omni-Man in Aktion sehen wollt, könnt ihr euch gerne den nachfolgenden Trailer über ihn und einiger seiner Spezialattacken anschauen.

Weitere spielbare Charaktere für das Kombat-Pack sind bereits in Planung und mit einem Erscheinungsdatum versehen:

Aussehen und Stimme von Jean-Claude Van Damme für Johnny Cage (bereits erschienen)

für Johnny Cage (bereits erschienen) Quan-Chi (Winter 2023/24)

Gastcharakter Peacemaker (Winter 2023/24)

Ermac (Frühjahr 2024)

Gastcharakter Homelander (Frühjahr 2024)

Takeda Takahashi (Sommer 2024)

Zudem erwarten euch in dem Paket fünf neue Kameo-Kämpfer von denen nur bei Tremor das Veröffentlichungsdatum mit dem November 2023 bereits feststeht. Die restlichen Kameos sind Ferra, Janet Cage, Khameleon und Mavado.

Solltet ihr das Spiel noch nicht kennen und das richtige Alter besitzen könnt ihr euch den Test von Mortal Kombat 1 auf Gamersglobal anschauen oder durchlesen.