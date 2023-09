Mortal Kombat 1: Blutiger Launch Trailer gibt Einblick in Spielmodi

PC Switch Xbox X PS5

NetherRealm Studios stimmt mit dem Launch-Trailer bereits jetzt auf das Erscheinen von Mortal Kombat 1 am 19. September ein. Der vierminütige Trailer gibt dabei nicht nur Einblicke in Kämpfe zwischen diversen Figuren, sondern auch in die Modi.

Der Autor dieser Zeilen konnte auf der Gamescom bereits Einblicke in den Prolog und das erste Kapitel des Story-Modus erhaschen. Die Verbesserungen bei der schicken Grafik und der Mimik der Figuren sowie die gelungene Choreographie des Auftakts ließ feine Martial-Arts-Film-Stimmung aufkommen. Für Fans der Reihe gibt es auch von Anfang an nette Verweise auf die frühere Timeline der Spiele, die von Liu Kang als neuer Feuergott auf Anfang gedreht wurde. So ist etwa der häufig wiederkehrende böse Magier Sheng Tsung zu Anfang in der neuen Welt lediglich ein Scharlatan ohne Zauberkräfte.

Ebenso gibt es einen Einblick in den neuen Invasion-Modus. Darin bewegt ihr euch durch diverse Schauplätze wie die Villa von Johnny Cage, die in Felder wie bei einem Brettspiel geteilt wurde. Um angrenzende Felder freizuschalten, (teils gabeln sich die Pfade) müsst ihr Kämpfe oder andere Aufgaben bestehen. Der Modus verknüpft damit bekannte Spiel-Elemente wie die Herausforderungstürme, die Test-Your-Might-Minispiele und die Freischaltung von Items zum Weiterkommen aus der Krypta zu einem zusammenhängenden Modus.

Außerdem ist das neue Kern-Feature des "Kameo" zu sehen, wodurch ihr wie in anderen Prügelspielen mit Tag-Team-Mechanik einen zweiten Kämpfer für bestimmte Angriffe beschwört – der nimmt aber nur in dieser Unterstützer-Rolle am Kampf teil, ihr wechselt also nicht fließend zwischen Hauptkämpfern. Und was wenig überraschend nicht fehlt, sind erste Fatalities, übertrieben blutig wie eh und je.