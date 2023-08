GC23: Neuer Story-Trailer für Mortal Kombat 1

PC Switch Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Zuge der Opening Night Live zeigten NetherRealm und Warner Bros. einen neuen Story-Trailer zu Mortal Kombat 1, das am 19. September für PC, PS5, Xbox Series S|X und Switch erscheint.

Nachdem Liu Kang in Mortal Kombat 11: Aftermath zum Gott aufstieg und die Realität veränderte, ist wieder alles auf Anfang gedreht und ein wenig anders. Schützling des Gottes Liu Kang ist nun der aufsteigende Krieger Raiden, den Fans bisher als Donnergott kannten. Noch herrscht zudem Frieden, aber das hält in Videospielen bekanntlich nie lang, besonders nicht in so blutigen wie Mortal Kombat. Neben Raiden sind auch weitere Kämpfer wie General Shao und Königin Sindel im Trailer sowohl in Cutscenes als auch in Kämpfen zu sehen.