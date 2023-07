Mortal Kombat 1: Die Kämpfer des Kombat-Packs im Trailer

PC Switch Xbox X PS5

Für das am 19. September erscheinende Mortal Kombat 1 wurde auf der San Diego Comic-Con 2023 ein neuer Trailer gezeigt, in welchem die aktuellen Charaktere des Kombat-Packs gezeigt werden: Omni-Man aus Invincible, Homelander aus The Boys und Peacemaker aus Suicide Squad sind die offiziellen Bestätigungen, die direkt am Veröffentlichungstag spielbar sein werden, wenn ihr euch den Kombat-Pack-DLC leistet. Wie schon vorher öffentlichgemacht wurde, sind auch Quan-Chi, Errmac und Takeda im DLC enthalten.

Beim Charakterdesign orientieren sich die NetherRealm Studios bei Homelander an der Amazon-Serie. Unter der Maske von Peacemaker ist John Cena zu erkennen. Mortal Kombat 1 erscheint für PC, Switch, Playstation 5 und Xbox Series.