Cybershoes will das virtuelle Gehen revolutionieren

Mit den Cybershoes will die österreichische Firma Cybershoes das Bewegen in virtuellen Welten revolutionieren. Dabei handelt es sich um ein VR-Zubehörpaket, das einen Aufsatz zum Anschnallen an die Schuhe, einen passenden Barhocker sowie einen Teppich umfasst. Kompatibel ist das ganze mit HTC Vive und Oculus Rift via Steam. Es ist zudem das erste Laufband, das offiziell von Valve in SteamVR integriert ist.

Nachdem das Projekt schon eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne hinter sich hat, gibt es aktuell die Möglichkeit, sich die "virtuellen Schuhe" über Indiegogo zu bestellen. Dabei starten die Early-Bird-Pakete ab 269 US-Dollar und landen letztendlich bei circa 300 Euro inklusive Versand. Wer noch weitere Informationen zum Projekt erfahren möchte, kann sich ein Interview mit CEO Michael Biegelmayer im aktuellen SHOCK2-Podcast (ab circa 1:06 h) anhören.

In ein paar Videos auf der offiziellen Website könnt ihr den Einsatz in Spielen wie The Elder Scrolls 5 - Skyrim VR, Doom VFR oder Arizona Sunshine begutachten. Oder ihr schaut euch das Video unter dieser News an.