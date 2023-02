Serien-Liebe: The Elder Scrolls

Teaser Bereits 1994 erschien der erste Serienteil Arena – Hoffnungen, dass Elder Scrolls VI "schon" 30 Jahre später kommen könnte, sollte man sich nicht machen. Jörg Langer reist durch die Teile und Jahre.

1994 – The Elder Scolls: Arena

1996 – The Elder Scrolls II: Daggerfall

2001 – The Elder Scrolls III: Morrowind

2006 – The Elder Scrolls IV: Oblivion

2011 – The Elder Scrolls V: Skyrim

2026? – The Elder Scrolls VI

Wie immer erhalten Premium-Abonnenten von GamersGlobal eine deutlich bessere Bildqualität (ja, selbst bei teils 320x200 Pixel Originalauflösung...).Als Bethesda 1994veröffentlichte, war es das erste "echte" 3D-Open-World-Rollenspiel mit Oberwelt. Die Definition ist wichtig, weil schon einige Jahre vorher Originveröffentlicht hatte, und es natürlich schon lange vorher Kachelrollenspiele mit Oberwelt gab. Und so war es neben dem Action-Kampfsystem auch erst mal die tolle Grafik und unfassbare Größe – neun riesige Provinzen des Fantasy-Kontinents Tamriel waren enthalten, die zum Kauf des ersten Teils anregten. Danach ging es dann in immer größeren zeitlichen Abständen weiter:Über Bugs und ausbüchsende Übersetzungsteams, den Spielqualitätssprung von Elder Scroll III:und über viele andere Features und Anekdoten erfahrt ihr in Jörg Langers Serien-Liebe zur Elder-Scrolls-Serie - inklusive eines (sehr) kurzen Ausblicks auf den in Entwicklung befindlichen sechsten Teil,Um das Video nicht komplett aus allen Nähten platzen zu lassen, erwähnen wir Ableger,(ESO) und Addons nur am Rande – es geht hier um die bislang fünf erschienenen Hauptteile. Die aber werden im Detail und mit zahlreichen extra aufgenommenen Spielszenen vorgestellt.Viel Spaß!