Wochenend-Lesetipps KW 50/2018: Cover-Artworks und Gesellschaftsspiele

Thematisch breit gefächert geht es ins dritte Adventswochenende, daher sollte für jeden etwas dabei sein. Möchtet ihr GTA unter amerikanischen Kulturaspekten betrachten, Petra Fröhlichs Kolumne über die Gier nach schlechten Nachrichten folgen oder doch lieber ein paar Tipps zu den neuesten Gesellschaftsspielen erhalten? Seid ihr Fans von Age of Empires oder fragt euch, was aus den guten alten Cover-Artworks geworden ist? Oder reicht euch eine Runde Retro-Gaming im Video?

Gedanken zur kulturellen Arbeit der GTA-Reihe

spielkult.hypotheses.org am 26.11.2018, von Sören Schoppmeier

Ein Doktorand für Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin schreibt an einer Dissertation zu Open-World-Spielen und amerikanischer Kultur. Besonders die GTA-Reihe dient hierbei als Anschauungsobjekt: „Konkret leistet die Grand-Theft-Auto-Reihe in mehreren Belangen Arbeit – zum Beispiel die Erhaltung des Mythos vom American Dream, ein Paradigmenwechsel in der Beurteilung von Videospielen in der amerikanischen Gesellschaft sowie die fortlaufenden Debatten über strukturellen Rassismus und die Effekte einer umfassenden Neoliberalisierung.“ Detailliert könnt ihr nachlesen, was die GTA-Städte von den realen Vorbildern unterscheidet und auf welche popkulturellen Anspielungen sich Rockstar konzentriert.

Fröhlich am Freitag: Katastrophen-Tourismus

gameswirtschaft.de am 7.12.2018, von Petra Fröhlich

„Wenn Sie sich ansehen, wie die Meldungen auf großen Nachrichten-Websites, auf Titelblättern oder in der Tagesschau gewichtet sind, dann fällt auf, dass es sich meist um ‚bad news‘ handelt.“ Dies gilt natürlich auch für die Games-Branche, wie Petra Fröhlich in ihrer Kolumne anhand eines aktuellen Beispiels aus der deutschen Spieleszene feststellen muss.

Gesellschaftsspiele 2018: Für Familien-Strategen und Wortakrobaten

spiegel.de am 10.12.2018, von Hendrik Breuer

Während sich die einen an Weihnachten mit der Familie den Bauch vollschlagen und um den Besuch bei den Schwiegereltern wahrscheinlich nicht herumkommen, nutzen andere die Festtage für Spieleabende, entweder mit den eigenen Kindern oder ein paar Freunden. Spiegel.de hat diverse neue Gesellschaftsspiele zusammengesammelt, die perfekt zu einem launigen Beisammensein passen. Die Palette reicht dabei vom Tropico-ähnlichen Finca über den kranken Kalauer-Knaller Krasse Kacke (kein Klamauk!) bis zum rhetorisch ausgefeilten Word Slam.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Die Age-of-Empires-Serie“

gamersglobal.de am 10.02.2010, von Camaro

Vor zwei Wochen lud uns Captain Kidd auf eine umfangreiche Reise ins digitale Aventurien ein. Vor knapp neun Jahren schrieb GG-User Camaro einen ebenso ausführlichen User-Artikel zu Age of Empires, in dem er auf alle bis dahin erschienenen Serienteile und deren Addons einging. Dabei warf er auf Weiterentwicklungen ebenso ein Auge wie auf Besonderheiten der Kampagnen, einzelner Völker und sogar Einheiten. Ein reichlich bebilderter Beitrag nicht nur für Fans der Echtzeit-Strategie.

Fundstück der Woche: „Lang lebe das Cover-Artwork“

kritischertreffer.com am 21.1.2018, von Pascal Graßhoff

Ein gutes Cover-Artwork sagt mehr als tausend Worte. Das galt früher für die Musik-LPs und später auch für die Videospiel-Verpackungen. Diese sind zwar längst nicht mehr so präsent wie noch vor der Jahrtausendwende, doch die verschiedenen Online-Spielebibliotheken bieten neue Möglichkeiten der optischen Präsentation. Nur leider schöpfen diese weder die Spielehersteller, noch die Online-Dienste wie Steam aus, meint Pascal Graßhoff, und hat sich einmal umgesehen, wie Spiele-Artworks in Online-Shops gestaltet sind und fand ebenso negative wie auch positive Beispiele.

Im Video reisen zwei (wie immer völlig überdrehte) Giga-TV-Moderatoren in 20 Minuten durch die C64-Ära, spielen live Archon, International Karate + und Great Giana Sisters. Weitere Titel in bewegten Bildern sind unter anderem: Bruce Lee, Pitstop 2, Impossible Mission, Space Taxi, Gyroscope, The Bard's Tale, Hexenküche, Winter Games, Turrican und Maniac Mansion.

Wenn ihr selbst auf Skurilles, Interessantes oder Unterhaltsames rund ums Thema Spiele in den Weiten des Internets stoßt, freut sich die Autorin wie immer über eine private Nachricht.