Ni No Kuni 2: Das Labyrinth des Geisterkönigs ab 13.12. erhältlich // Trailer

PC PS4

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs ab 21,89 € bei Amazon.de kaufen.

Bislang war nur bekannt, dass die kommende Erweiterung für Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (im Test mit Wertung 8.5) im Laufe dieses Winters erscheint. Kürzlich teilte Bandai Namco nun das genaue Datum der Veröffentlichung mit, demzufolge Das Labyrinth des Geisterkönigs ab Donnerstag, den 13. Dezember, für PC und PlayStation 4 erhältlich ist. Solltet ihr den Season Pass besitzen, bedeutet die Erweiterung wie üblich keine zusätzlichen Kosten. Der Preis für den Einzelkauf ist derzeit nicht bekannt.

Erwarten werden euch im DLC das namensgebende und „geheimnisvolle“ Labyrinth, in dem sich euch unter anderem neue Widersacher in den Weg stellen und es eure Aufgabe ist, „die Welt von einem uralten Übel zu befreien“. Darüber hinaus könnt ihr auf zwei neue Kampfstile zurückgreifen – „Gizmo Supremo“ und „Zofen von Katzbuckel“ –, die zudem angepasst und verbessert werden können. Um Licht in die Vergangenheit einiger Hauptfiguren zu bringen, werdet ihr neue Quests absolvieren können, hinzu kommen die Anhebung des Maximallevels auf 120 sowie über 80 neue Ausrüstungsgegenstände. Einen ersten Eindruck vom Download-Inhalt vermittelt euch der abschließende Trailer.