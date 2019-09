Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin: Remastered - Neuer Trailer

PC PS4

Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin Remastered ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit einem neuen Trailer machen der Entwickler Level 5 und der Publisher Bandai Namco Entertainment auf den anstehenden Release der Remastered-Version von Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) aufmerksam. Die grafisch aufpolierte Version des 2010 erschienenen Originals wird schon in der kommenden Woche, ab dem 20. September 2019, für PC (via Steam), PS4 und Nintendos Hybridkonsole Switch erhältlich sein.

Die Geschichte des Spiels dreht sich um den kleinen Jungen namens Oliver, der seine Mutter auf tragische Weise verloren hat. Mit einem Exemplar des Magischen Begleiters in der Hand und seinem treuen Freund Tröpfchen an seiner Seite macht sich Oliver in die Parallelwelt Ni No Kuni auf, in der Hoffnung, seine Mutter zurückzubringen. Auf seinem Abenteuer durch das sagenhafte Land lernt er neue Freunde kennen und muss sich grausamen Feinden stellen und zahlreiche Hindernisse überwinden, die zwischen ihm und der Rettung seiner Mutter stehen.

Die märchenhafte Geschichte von Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin wird mithilfe von Animationen des legendären Studios Ghibli erzählt, während die Musik des japanischen Komponisten Joe Hisaishi für Atomsphäre und emotionale Momente im Spiel sorgt.