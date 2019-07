Level 5: Neues Ni No Kuni erscheint nach dem Anime-Film

PC PS4

Level 5 hat offenbar bereits ein weiteres Ni-No-Kuni-Spiel geplant. Wie der Studio-President Akihiro Hino in einem Interview mit Nikkei, in dem er über verschiedene Projekte sprach, erklärte, wird das neue Spiel irgendwann nach dem Release des Anime-Films erscheinen.

Der Anime-Film ist ein Teil der Pläne, das Ni-No-Kuni-Franchise zu erweitern, zu denen auch der Release eines Remasters des Erstlings und der Umsetzung für die Switch gehören. Der Film wird am 29. August dieses Jahres in den japanischen Kinos starten. Ob und Wann dieser auch im Westen ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, ob es sich bei dem geplanten Spielprojekt um ein Ni No Kuni 3, oder um ein mögliches Spin-off handeln wird.