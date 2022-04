Ni No Kuni - Cross Worlds: MMO startet im Sommer 2022 weltweit

iOS Android

Das bisher nur im asiatischen Markt verfügbare F2P-MMORPG Ni No Kuni - Cross Worlds von Netmarble Games und Level-5 wird Anfang des Sommers diesen Jahres in weiteren Regionen an den Start gehen. Der in Zusammenarbeit mit dem legendären Animationsstudio Ghibli entwickelte Grafikstil der Ni No Kuni-Reihe ist auch in Cross Worlds wiederzuerkennen. Im Ankündigungstrailer des globalen Releases seht ihr diverse Umgebungen der Spielwelt, knuffige Tiere und kämpferische Monster.

Die Story dreht sich darum, dass eure Spielfigur über das VR-Spiel Seelentaucher eine Fantasy-Welt bereist, aber bald feststellt, dass es sich bei dem Reich nicht um eine Simulation handelt. Euch wird die Aufgabe anvertraut, ein zerstörtes Königreich wieder aufzubauen und die beiden verbundenen Welten vor Unheil zu beschützen.

Ni No Kuni - Cross Worlds ist im asiatischen Raum bisher für Android und iOS erschienen. Allerdings sei letztes Jahr ein Eintrag in der Datenbank des taiwanesischen Altersfreigabesystems aufgetaucht, wonach auch eine PC-Version in Arbeit sein könnte.