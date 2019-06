E3 2019: Ni no Kuni Remaster im Trailer // Ab 20.9. für PC, PS4 & Switch

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass das ursprünglich im Jahr 2013 veröffentlichte Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) offenbar sowohl für Nintendo Switch in der Originalversion als auch für PC und PlayStation 4 als Remastered-Fassung erhältlich sein wird.

Auf der Electronic Entertainment Expo wurde der kommende Titel vom Publisher Bandai Namco nun offiziell mit einem Trailer angekündigt. Zugleich gab das Unternehmen den Veröffentlichungstermin preis, demzufolge beide Versionen ab dem 20. September dieses Jahres erhältlich sein werden – für welchen Betrag, ist aktuell nicht bekannt. Sowohl die PS4- als auch die Switch-Ausgabe kann zudem in physischer oder digitaler Form erworben werden. Zu den technischen Merkmalen heißt es in der Pressemitteilung:

[Das Spiel] bietet optische Verbesserungen, sodass Spieler auf einer PlayStation 4 in den Genuss einer Auflösung von 1080p und einer Bildwiederholrate von 60 Bildern pro Sekunde kommen. Besitzer einer PlayStation 4 Pro haben außerdem die Möglichkeit, in echter 4K-Auflösung mit 30 FPS oder in 1440p mit 60 FPS zu spielen. Ni no Kuni - Der Fluch der Weißen Königin für Nintendo Switch ist die erste Handheld-Version des Titels. Switch-Besitzer können das Spiel per TV-Modus in einer Auflösung von 720p mit 30 FPS erleben oder es unterwegs im Handheld-Modus spielen.