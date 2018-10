Ni no Kuni 2: The Lair of the Lost Lord - Erste Details bekannt [Upd.]

PC PS4

Update vom 26. Oktober 2018, um 16:20 Uhr

Inzwischen hat Bandai Namco den Namen der Erweiterung für Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Testnote: 8.5) offiziell enthüllt. Diese wird im Westen unter dem Titel The Lair of the Lost Lord erscheinen. Laut der Beschreibung werden die Helden in dem neuen Add-on durch ein mysteriöses Tor in den Schotterruinen schreiten und sich in einem Labyrinth voller lauernder Schrecken und Gefahren einem geheimnisvollen Herrscher stellen. Dieser will die sich in der Welt verbreitete Verderbnis benutzen, um das ganze Königreich zu korrumpieren und zu zerstören. Für euch gilt es den Schurken zu besiegen und den Frieden in Minapolis zu erhalten.

Das zuvor erwähnte neue System soll durch Power-Ups eure Kampffertigkeiten verbessern. Zudem erwarten euch mehr als 80 neue Ausrüstungsgegenstände, sowie neue Quests, die die Hintergrundgeschichten einiger Hauptfiguren enthüllen. Auch wurde die Rückkehr eines bekannten Feindes angekündigt. Mehr wollten die Entwickler aber noch nicht verraten. Der Release von The Lair of the Lost Lord soll laut dem Publisher noch im Winter 2018 erfolgen.

Originalmeldung vom 24. Oktober 2018, um 11:18 Uhr

Bereits im Juli dieses Jahres gab der Publisher Bandai Namco Entertainment bekannt, dass der Season-Pass des Japano-Rollenspiels Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs zwei große storybasierte Zusatzinhalte umfassen wird. Zur ersten Erweiterung, die noch im Winter dieses Jahres erscheinen soll, sind nun ein paar erste Details durchgesickert.

Wie die japanische Website gamestalk.net (via Gematsu) berichtet, wird die Erweiterung offenbar unter dem Titel The Ghost King’s Labyrinth erscheinen. Der Spieler wird sich laut der Beschreibung König Lamikyl, dem Herrscher des zerstörten Königreiches Endrance, stellen müssen. Das Reich wird für das Böse verantwortlich gemacht, das die Welt von Ni No Kuni angegriffen hat. Es werden neue Ausrüstungsgegenstände und ein neues Gokui-System (Mysterious Arts) für den Kampf versprochen. Ein Termin wurde noch nicht verkündet.

Die Kollegen von Gematsu machen darauf aufmerksam, dass alle Namen aus dem japanischen Artikel entnommen und vom Publisher noch nicht offiziell bestätigt wurden. Sobald Bandai Namco die Erweiterung offiziell vorstellt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.