Redi-Rumble: New Pokémon Snap

Teaser In unseren Redi-Rumble geht's zur Sache: Zwei Redakteure spielen dasselbe Spiel und haben ganz unterschiedliche Eindrücke, und das Beste: Beim Kommentieren lassen sie jegliche Fairness zuhause...

Zwei Redakteure starten dasselbe Spiel und erleben es ganz unterschiedlich – das ist die beste Voraussetzung für ein Redi-Rumble (jetzt sogar mit passendem Vorspann)! Heute nehmen wir unsvon der Pokémon Company vor, die das alte Monstersuchen bereits zum zweiten Mal (siehe "new") in eine Railshooter-Fotosafaria verwandelt hat.Macht das Spaß? Und was macht man da überhaupt? Das erfahrt ihr in den folgenden knapp neun Minuten Video, wobei die Frage nach dem Spaß doch sehr redakteursabhängig ist. Ihr könnt ja schon mal tippen, ob der immer geduldige Jörg oder aber der Baller-Fan Dennis der Fürsprecher für das doch recht entspannte Abenteuer ist...