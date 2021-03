Redi-Rumble: Loop Hero

Teaser Das ungewöhnliche Auto-Battle-RPG hat Hagen in den Bann gezogen. Dennis jedoch fällt bei Loop Hero in den Tiefschlaf und kriegt von der Grafik Augenfäule. Zeit für einen Schlagabtausch im Redi-Rumble!

Zwei Redakteure starten den jüngsten Indie-Hit Loop Hero (im Spiele-Check ) und erleben ihn ganz unterschiedlich. Im Rollenspiel von Entwickler Four Quarters und Publisher Devolver Digital geht es um den namensgebenden Helden, der ganz automatisch einen vorgegebenen Weg im Kreis läuft und von allein Monster plättet, die sich ihm in den Weg stellen. Die Monster verlieren Ausrüstung und Karten. Mit den Karten könnt ihr die in Finsternis getauchte Welt wieder aufbauen, indem ihr beispielsweise Gebirge setzt, durch die der Lebensbalken des Helden wächst. Ihr platziert allerdings zudem Friedhöfe und andere Spawnpunkte für Monster. Der Pfad der Spielfigur bleibt jedoch immer gleich.Was der Held nicht selbst erledigt: Bessere Ausrüstung anlegen. So haltet ihr euren Schützling durch das Anpassen von Waffen und Rüstung und geschicktes Platzieren der Landschaften am Leben, bis ihr beschließt, die Flucht zu ergreifen und die erbeuteten Ressourcen ins Camp zu retten. Dort könnt ihr damit Gebäude errichten, die Features wie Heiltränke, neue Karten und frische Klassen freischalten. Langfristig wollt ihr in einem Anlauf lange genug loopen, bis der Boss eines Gebiets erscheint. Der Held wild die Schufte besiegen, um die in Finsternis getauchte Welt ohne Himmel wieder herzustellen, wie sie früher war.Hagen kommt bald gar nicht mehr los vom im Kreis laufenden Helden, lauscht der Musik und grindet vergnügt wie selten auf Zwischenziele hin. Dennis versteht schon, dass ein gewisser jemand das entspannend finden mag. Er hat ein anderes Wort dafür: langweilig! Und so kommt es zum neuerlichen Duell vom Looper Hagen gegen den Grantel-Dennis.Viel Spaß!