Teaser Monkey Island ist Kult. Mit dieser Aussage tritt man wohl niemand auf die Füße. Nachdem Hagen und Dennis den ersten Teil nachgeholt haben, müssen sie aber aus-rumblen, wie gut er gealtert ist!

Redi-Rumble Monkey Island: Ich bin... ...Team Dennis: "Noch heute ein fantastisches Adventure!" ...Team Hagen: "Berechtigter Legendenstatus, aber veraltet!"

Egal, ob man die Spiele nun mag oder nicht, den Kultstatus vonkann man nicht abstreiten. Der erste Teil,, erschien 1990 und wurde zu einem Instant-Klassiker. Nicht nur das, er festigte auch den Legendenstatus des leitenden Entwicklers Ron Gilbert in der Point-and-Click-Szene. Für Begeisterung sorgte bei den Kritikern nicht nur die Technik, die durch wunderschöne Pixelgrafiken und Ohrwurm-induzierende Musik ihresgleichen suchte. Allerdings sorgten vielmehr der gekonnt eingesetzte Humor und die cleveren Rätsel dafür, dass Spieler sich teils tagelang nicht von ihren Monitoren lösen konnten.Mithat Ron Gilbert nun einen neuen Serienteil für 2022 angekündigt, der wohl als der wahre dritte Ableger gesehen werden kann. Denn anIsland war er nicht mehr beteiligt und ging sogar so weit, ihn nicht als Teil des Kanons zu bezeichnen.Spätestens mit der Ankündigung des neuen Teils war für Hagen "LeChuck Norris" Gehritz und Dennis "Rum-Gurgler" Hilla klar, dass sie Nachhilfe nehmen müssen. Denn bisher ging die Reihe weitestgehend ungespielt an ihnen vorbei. Also haben sie sich dievon The Secret of Monkey Island geschnappt und Mêlée Island™ sowie Monkey Island™ einen Besuch abgestattet. Hagen hat dabei auf die überarbeitete Version mit Sprachausgabe und Musik zurückgegriffen, während Dennis die klassische Pixel-Version gewählt hat – die übrigens ohne die legendäre Übersetzung vonauskommen muss.Wie es aber oft ist, sind sich die beiden nach ihrem Trip nicht ganz einig. Hält das Spiel zu Recht seinen Legendenstatus oder sind die Erinnerungen der alten Fans verklärt? Funktionieren Rätsel und Humor heute noch oder sind sie aus der Zeit gefallen wie Segelschiffe? Hagen und Dennis haben Rede-, nein, Streit-Bedarf und so fechten sie im Redi-Rumble aus, wer denn nun Recht hat.Kleiner Hinweis: Wann immer ihr die überarbeitete Special Edition seht, handelt es sich um Hagens Material. Klassischer Pixel-Look bedeutet, ihr begleitet gerade Dennis. Und jetzt viel Spaß beim Gucken – und vergesst nicht, nach dem Ansehen abzustimmen: Seid ihr Team Dennis oder Team Hagen?