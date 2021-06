Redi-Rumble: Greedfall (Nextgen)

Teaser Das aktuelle Spiders-RPG ist für PS5 und Xbox Series erschienen. Grund genug für die Zankhähne Hagen und Dennis die harten Bandagen auszupacken und zu klären, ob das Spiel ihre Zeit wert ist.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Greedfall ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ein Spiel zwei Redakteure, keine Regeln und explosive Diskussionen: Willkommen zum Redi-Rumble! In der heutigen Ausgabe klären Hagen Gehritz und Dennis Hilla ein für alle mal, obvom Entwicklerstudio Spiders ein verkannter Rollenspiel-Geheimtipp ist oder ihr damit nur eure Zeit verschwendet. Schließlich bietet der Titel viel Potenzial: Das an Europa zur Kolonialzeit erinnernde Setting mit zahlreichen Fantasy-Elementen ist angenehm unverbraucht. Spiders hat in der Vergangenheit außerdem bewiesen, durchaus solide Rollenspiele fertigen zu können und in Greedfall steht Entscheidungsfreiheit in Dialogen und bei der Skillung des eigenen Charakters an der Tagesordnung.Los geht es schon beim Setting des heutigen Streit-Subjekts: Während sich ein Redakteur erzürnt zeigt, dass keine Freibeuter in Sicht sind, erfreut sich der andere an der wilden Mischung aus Kolonialzeit, Fantasy und Diplomatentum. Doch freilich bleibt das Szenario nicht der einzige Punkt, bei dem die Meinungen von Hagen und Dennis weit auseinander gehen. Sie sind sich uneinig, was das Kampfsystem angeht, wie die Dialoge zu bewerten sind und auch das grundlegende Skillsystem kriegt sein Fett weg, beziehungsweise wird in ausreichender Weise gewürdigt. Natürlich darf auch eine Einschätzung der Nextgen-Versionen nicht fehlen, die schließlich unser Anreiz waren, Greedfall noch einmal genauer anzuschauen.Wie immer gibt es beim Redi-Rumble keinen klaren Sieger der Diskussion. Vielmehr präsentieren wir euch das Spiel aus zwei extremen Blickwinkeln und wollen natürlich auch wissen: Was haltet ihr von Greedfall? Seid ihr Team Dennis oder doch Team Hagen? Lasst uns gerne in dem Kommentaren wissen, wie ihr zu dem Spiders-Rollenspiel steht.Viel Spaß beim Ansehen!