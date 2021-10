DU 9/2021: Das spielen unsere User

Viele Jahre war es in der Mache. Nun kann Olphas in Psychonauts 2 endlich wieder in schräge Gedankenwelten abtauchen. Aber hat sich das Warten gelohnt?



Na, habt ihr euch schon vom Screenshot erholt? Ich sag euch, dieser Level der sich um ein Psychedelic Rock Festival dreht, ist schon ziemlich harter Stoff. Da musste ich die eine oder andere Pause einlegen. Aber das ist nur eine von unzähligen abgefahrenen Ideen, die Psychonauts 2 abliefert.



Ich bin ein Fan des Vorgängers. Zwar hab ich heute noch Albträume vom Meat Circus, einem Level, das später entschärft wurde. Aber auch wohlige Erinnerungen an The Milkman Conspiracy, einem der coolsten Level überhaupt. In Psychonauts 2 stach zwar kein Level so für mich heraus wie das Drama um den Milkman, aber das liegt vor allem daran, dass man hier fast erschlagen wird von abgedrehten Ideen.



Es gab durchaus ein, zwei Abschnitte, die mich eher etwas genervt haben und die psychedelische Einlage war schon etwas anstrengend, aber insgesamt ist das Leveldesign hier wieder richtig klasse! Das gilt vor allem für alle Abschnitte, in denen man sich in den Gedankenwelten anderer befindet. Es gibt auch mehrere Echtweltlevel in und um das Psychonauts HQ in denen es viel zu entdecken gibt, aber manchmal ist man hier zu lang unterwegs. Die Dialoge, die man hier führen kann und teils muss, sind zwar gut, aber manchmal ist man zu lang in dieser relativ normalen Welt, wo doch der Star des Spiels die Hirne der Leute sind. Da zieht es sich manchmal etwas. Auch die Kämpfe hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte vermutlich gar nicht gemerkt, wenn sie gefehlt hätten. Dass man häufig Fähigkeiten wechseln muss, ist auch nicht die beste Designentscheidung. Aber trotzdem: Fortsetzung geglückt! Ein Riesenspaß!