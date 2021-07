DU 6/2021: Das spielen unsere User

Warum der Kater miaut aber nicht faucht - Bantadurs Eindruck von Blacksad - Under your Skin Story-Adventures interessieren mich immer, wenn Geschichte, Atmosphäre oder Setting vielversprechend wirken. So ließ ich mich auch von Bennis Berichten zu Blacksad faszinieren. Eine Detektivgeschichte im New York der 60er mit vermenschlichten Tieren als Protagonisten. Ein bisschen wie A Wolf Among Us , wenn auch nicht so düster.Atmosphärisch macht der Titel einiges richtig. Die Stimmen, auch im Deutschen, passen. Artdesign, Detailvielfalt und Musikuntermalung unterstützen das Eintauchen in die Story über die korrupte Maschinerie des Profisports. Collectibles in Form von Sammelbildchen von Leistungssportlern für das Album fügen sich doppelt gut ein. Auch die Geschichte selbst ist durchaus spannend und da ein Teil des Spiels darin besteht gesammelte Indizien miteinander in Zusammenhang zu bringen, fordert mich das Spiel auch zum Mitdenken auf.Warum bin ich als Story-Fan dann nicht restlos begeistert? Das gesamte Spiel wirkt langsam und behäbig. Selbst die wenigen Actionsequenzen laufen ruhig ab. Blacksad selbst nimmt unglaublich viel hin. Gefühlsregungen findet man ausschließlich beim Gegenüber. Am Ende habe ich die 12 Stunden gerne investiert, mich in einer tollen Spielwelt bewegt und eine interessante Geschichte mit einem sympathischen Helden erlebt. Mitreißen konnte es mich allerdings nicht wirklich.Trotz allem würde ich mir den nächsten Titel der Pendulo-Studios durchaus wieder anschauen. Immerhin haben Sie damals mit der Runaway-Reihe in meiner Erinnerung ein Stück Spielegeschichte geschrieben und mit Blacksad durchaus erfolgreich den Sprung in die „Moderne“ geschafft.