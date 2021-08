Mini Motorways User-Artikel

Teaser Zähfließender Verkehr oder Stau sind echte Spaßbremsen. In Mini Motorways tüftelt ihr euch spielerisch als fiktiver Verkehrsplaner durch ein immer größeres Chaos auf dem Straßennetz.

Der Start in der Stadt: Gemächlich! Noch...

An der bekannten Santa Monica Bay in Los Angeles startet ihr zu Beginn.

Zeit für ein Upgrade

Rechts: Später hat der Verkehr deutlich zugenommen, weitere Brücken, Autobahnen und Tunnels wurden gebaut, um die Fahrziele und Häuser mit dem Wege-Netz zu verbinden.

Ganz schön viel Verkehr hier!

Spielerische Progression

Im Menü schaltet ihr nach und nach neue Weltstädte frei oder wählt einen alternativen Anzeige-Modus aus.

Fazit zu Mini Motorways

Das aufgeräumte Benutzer-Interface und die herausgezoomte Ansicht gewähren eine gute Übersicht beim Knobeln. Hier im Bild kündigt sich gerade ein Game-Over in Japan an, sichtbar an den fünf roten Warn-Timern über den hellblauen Gebäuden. Aktuell wurden im laufenden Spiel 819 Passagierfahrten (wird oben rechts angezeigt neben der Uhr) absolviert.

Zuerst ausschließlich für die Apfel-Freunde erhältlich, ist, der aktuelle Titel des Indie-Entwicklers Dinosaur Polo Club, im Juli 2021 auch auf Valves Verkaufsplattform Steam für PC und MacOS gelandet (die Nintendo Switch soll ebenfalls eine Portierung erhalten).Wie bereits beim 2016 erschienenenfokussiert sich das Spiel auf die Planung und Gestaltung des Verkehrs einer stetig wachsenden Metropole. Nur dass ihr jetzt im Gegensatz zum Vorläufer kein unterirdisches Schienennetz mehr aufbaut, sondern möglichst effiziente Trassen zur Passagierbeförderung ohne größere Staus anlegt.Der Anfang in der US-Metropole Los Angeles verläuft noch sehr ruhig, das erste Fahrtziel (ein größeres Gebäude mit Parkplatz) sowie das erste (kleine) Eigenheim mit Garage wird noch relativ groß dargestellt und die Topografie der aktuellen Karte ist noch nicht komplett sichtbar.Ihr baut/zieht mittels eurer Maus und Linksklick (mit rechts löscht ihr wieder) auf der Map nun eine Straße aus einem begrenzten Vorratsset, um das Haus mit dem Ziel zu verbinden. Anschließend nehmen Autos selbständig Fahrt auf, im Hintergrund läuft ein Timer und (Fahr-)Zeit verstreicht. Währenddessen wächst die Stadt dynamisch und zufallsbasiert. So tauchen nach und nach weitere, auch andersfarbige Gebäude auf der Karte auf und suchen Anschluss an das Straßennetz. Dabei zoomt die Von-Oben-Ansicht von Mini Motorways mit der Zeit langsam, aber stetig immer weiter raus, was der Übersicht zugute kommt.Nach jeweils sieben Tagen (ihr könnt das Spiel jederzeit pausieren oder auch beschleunigen) dürft ihr zwischen zwei vorgegebenen Upgrades für die Stadtplanung wählen. Neben weiteren Straßenteilen warten Ampeln, Kreisverkehre oder Autobahnen auf euch, um das Verkehrsaufkommen zu steuern. Daneben existieren auch Brücken und Tunnels, denn auf den jeweiligen Karten gibt es natürliche Hindernisse wie Flüsse, Buchten, Halbinseln oder Berge. Die gilt es, beim Bauen zu überwinden, um so einen Zugang zu neuem Terrain auf der Map zu erhalten. Aufgrund der unterschiedlichen Landschaftsmerkmale auf den Karten ist diese Upgrade-Wahl nicht unbedeutend und sollte vorausschauend überlegt werden.Während das Treiben auf dem Bildschirm also von Woche zu Woche zunimmt, richtet ihr euer Augenmerk auf entstehende Engstellen im Verkehr, die durch hupende Autos akustisch angekündigt werden. Baut daher alternative Routen und Zufahrten mittels Brücken oder Tunnels. Nutzt die limitierten Ampeln, Autobahnen oder den Kreisverkehr sinnvoll, um die Staus aufzulösen oder zumindest halbwegs in Schach zu halten.Denn wenn die regelmäßig entstehenden Fahrten-Pins nicht konstant abgebaut werden, gibt es am entsprechenden Gebäude einen Warn-Timer. Dieser gibt euch nur relativ kurz Zeit, entsprechend zu reagieren. Sonst heißt es: Zusammenbruch des Verkehrs, und die aktuelle Runde endet. Die Kunst bei Mini Motorways ist, das unvermeidliche Game-Over so lange wie möglich hinauszuzögern, das Gewusel auf den Straßen also in Gang zu halten.Zurück im Hauptmenü schaltet ihr neue Städte frei, sobald ihr eine vorgegebene Anzahl an Passagieren in der aktuellen Weltstadt (elf an der Zahl, darunter bekannte Größen wie Rio de Janeiro, Tokio, Zürich, München oder Moskau) befördert habt. Euren bis zum Verkehrskollaps erzielten Highscore könnt ihr mit anderen Spielern weltweit vergleichen, ein Kampagnenmodus oder dergleichen ist nicht enthalten.Es gibt jedoch wöchentlich und täglich wechselnde Herausforderungskarten, die jeweils Sonderregeln mit sich bringen: So dürft ihr beispielsweise lediglich normale Straßen benutzen und keine weiteren Upgrades wie Ampeln oder Kreisverkehre.Mini Motorways ist ein charmantes, kurzweiliges Tüftel-Intermezzo, die einzelnen Features greifen sprichwörtlich wie kleine Zahnrädchen ineinander. Zum einen das simple spielerische Grundgerüst, mit der im Verlauf aber immer kniffligeren Puzzle-Mechanik. Ästhetik versprüht der einfache, aber dennoch prägnante Stil mit einer sanften Farbgebung sowie einer Benutzeroberfläche, die entschlackt und übersichtlich daherkommt. Dazu die reduzierte Akustik im Hintergrund: Die Ambient-Kulisse sowie die sparsam eingesetzten Soundeffekte drängen sich nie auf und sind einfach wunderbar auf den visuellen Minimalismus abgestimmt, der zudem mit alternativen Anzeige-Modi (Nacht-/Farbenblind-Modus) komplettiert wird.Dadurch gelingt es Mini Motorways mit Leichtigkeit, einen ansprechenden Flow zu erschaffen - und zudem mit großer Wiederspielbarkeit zu glänzen. Es eignet sich perfekt für den "Nur noch einen Versuch"-Spruch, wenn mal wieder das Verkehrschaos kurz vor dem Knacken eines neuen Highscores eingetreten ist. Für den fairen Preis von etwas mehr als 8 Euro gibt es von meiner Seite aus für Freunde des Puzzle-/Logik-Genres eine klare Kaufempfehlung.