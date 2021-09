DU 8/2021: Das spielen unsere User

Als Sony neulich das weitere PSVR-Lineup 2021 bekanntgab und mit Titeln wie Puzzle Bubble 3D oder dem Zombishooter After the Fall uns den schon etwas in die Jahre gekommenen hauseigenen VR-Helm wieder schmackhaft machen will, so stach advfreak (der heimlich auch ein PSVRfreak ist :)) der Action-Shooter Fracked heraus. Der englische Entwickler nDreams, der sich bereits mit zahlreichen VR-Titeln bei den Fans einen Namen gemacht hat ( Shooty Fruity The Assembly ), verspricht geballte Action und bot Anfang August schon die Möglichkeit den Titel als Demoversion (Release: 20.08.2021) anzuspielen.Nach der Kalibrierungsprozedur von Helm und Move-Controller wird man direkt ins Spiel geworfen, in diesem Falle auf eine Skipiste, die man Richtung Tal herunter brettert. Das hört sich doch pfiffig an. Nur leider wird einem mit der Lenk-Kopfsteuerung schon nach wenigen Minuten so schlecht, dass man sich fragt, was man sich dabei nur gedacht hat? Da nützt selbst die recht gelungene Cel-Shading-Grafik nichts mehr, wenn der Magen rebelliert. *würg*Nach 5 Minuten und einigen wilden Sprüngen ist erstmal Durchschnaufen angesagt. In einem Bergarbeiter-Dorf angekommen sackt man eine Pistole ein. Die Steuerung erfolgt mit Move und die Bewegung scrollt direkt ohne beamen. Überladene Tastenbelegungen und ständiges Nachladen der Waffe nerven gleich zusätzlich, die ersten menschlichen Gegner (Design 08/15 vom Reißbrett) lassen auch nicht lange auf sich warten.Das die eingestreuten VR-Kletterpassagen sich anfühlen wie einfach den Hintergrund zu verschieben, ist bekannt. Das hätte man mit bewegten Plattformen immersiver lösen können. Je mehr man vorankommt, umso hektischer wird der Ablauf. Die offen gestaltete Umgebung ist zwar nett, aber wenn Gegner hinter dir stehen, dich abknallen und du es nicht mal mitbekommst, dann bringt das auch nichts. Besser wäre es gewesen mehr mit einem gescripteten Ablauf und Schlauchleveln zu arbeiten.Im Minen-Inneren wurde es mir dann zu hektisch und ich hab mir den VR-Helm verschwitzt vom Kopf gezogen. Mir langt diese Demoversion völlig, mehr davon brauche ich nicht und wie es besser funktioniert hat Blood & Truth schon bewiesen. Für Fans interessant.