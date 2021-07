DU 7/2021: Das spielen unsere User

AlexCartman: Ratchet & Clank (PlayStation 4)

Den aktuellen Serienableger Ratchet & Clank - A Rift Apart für die Playstation 5 kann AlexCartman mangels passender Konsole (noch) nicht spielen. Aber angespornt durch den euphorischen Test hier auf GamersGlobal erinnerte er sich daran, dass der Vorgänger aus 2016 irgendwann über PlaystationPlus in seine Bibliothek gespült worden war.



Als Konsolenspäteinsteiger beziehungsweise -auslasser ist Ratchet & Clank wieder einmal eine Serie, die an mir bislang komplett vorbeigegangen ist. Wie gut also, dass Insomniac Games in 2016 eine Art "Best of" der bisherigen Serienteile zu einem Reboot mixten und Sony das ganze dann auch noch für PSPlus-Abonnenten kostenlos anbot. Und laut Preview hier auf GamersGlobal soll dieser Reboot auch noch ein gutes Spiel sein!



Bislang habe ich mir die ersten drei Missionen zu Gemüte geführt. Der Grafikstil gefällt mir, erinnert mich allerdings frappierend an das vor einigen Jahren leider gefloppte SciFi-MMO Wildstar. Auch beim "Humor" könnte einer vom anderen abgekupfert haben und Anleihen bei der Borderlands-Serie erkenne ich ebenso. Die deutsche Synchronisation erinnert ebenfalls an den Borderlands-Roboter Claptrap, noch mehr allerdings an den "Bösewicht" Kaos aus der Skylanders-Reihe.



Warum ich so viel über Grafik und Setting und so wenig über das eigentliche Gameplay schreibe? Nun, das haut mich bisher noch nicht wirklich von Hocker. Ich hüpfe durch schlauchähnliche Levels, haue Gegenstände für Ingame-Währung kaputt und betätige an bestimmten Stellen eingeblendete Tasten, um beispielsweise Abgründe mit einer Art Greifhaken zu überwinden. Schwimmen kann man übrigens auch, aber wie fast immer in 3D-Hüpfspielen taugt die Unterwassersteuerung leider nichts. Dazu ballere ich auf alles, was sich bewegt, und das mit verschiedenen Waffentypen. Aber welche wofür gut ist, erschließt sich mir leider noch nicht. Mal sehen, ob und wann ich mich aufraffen kann, weiterzuspielen.