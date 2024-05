The Witcher: Liam Hemsworth als Geralt von Riva // Teaser

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

The Witcher 3 - Wild Hunt ab 20,59 € bei Amazon.de kaufen.

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass für die kommende vierte Staffel der Netflixserie The Witcher Liam Hemsworth in die Rolle von Geralt von Riva schlüpfen wird. Davor war Henry Cavill als stoischer Held in der Rolle zu sehen, der aber nach der dritten Staffel die Serie verlassen hat. Angeblich soll Cavill mit der Ausrichtung der Serie, die sich nur noch lose an der literarischen Vorlage von Andrzej Sapkowski hielt, nicht einverstanden gewesen sein.

Jetzt hat Netflix einen kurzen Teaser mit Liam Hemsworth als Geralt von Riva veröffentlich, der ihn erstmals in bewegten Bildern zeigt. Lauren Schmidt Hissrich, die als Drehbuchautorin und Showrunner der Serie fungiert, ist schon jetzt von Liam und der kommenden Staffel vier überzeugt:

Die Staffel ist seit über einem Jahr in der Entwicklung, daher ist es aufregend, endlich einen offiziellen Blick auf Liam Hemsworth als Geralt von Rivia zu werfen. Cast und Crew sind gleichermaßen beeindruckt von der Leidenschaft, der Energie und Persönlichkeit, mit der Liam die Figur vom ersten Tag an verkörpert hat - mit struppigem Bart, der ikonischen Narbe und allem anderen. Wir haben so viel Spaß bei den Dreharbeiten zu Staffel 4 und freuen uns darauf, die Fans auf dieser Reise mit uns zu begrüßen.

Wann die vierte Staffel von The Witcher bei Netflix erscheint steht noch nicht fest. Erst kürzlich gab Netflix bekannt, die Serie nach der fünften Staffel einstellen zu wollen.