GG-Userinhalte-Rundschau KW 17/18 2024: Die Messdiener!

Von denen, die auszogen, auf einer Messe zu dienen, werdet ihr in dieser Woche von Userseite am meisten Inhalt zu Gesicht bekommen haben. Etwas Ertrag von der "18. Langen Nacht der Computerspiele" wird es wohl auch in den kommenden Wochen geben.

KW 17: Rückblick von Montag, 22. April, bis Sonntag, 28. April 2024

Spiele-Checks

An dieser Stelle hat sich der stetige Wechsel zwischen User-Checks und User-Artikeln leider nicht fortgesetzt. Folglich gab es keinen Spiele-Check in der vergangenen Woche. Nicht viel ertragreicher sieht es in der nächsten Kategorie aus.

User-Artikel

Bei den User-Artikeln gingen wir in dieser Woche ebenfalls leer aus. Dennoch ist es spannend, auch in älteren Artikeln zu stöbern. Einige verlieren auch nach Jahren nicht an Lesewert.

Vermischtes

In der vergangenen Woche lag der Fokus zumindest bei den GG-Usern Hermann Nasenweier , Nilfraß , T0B1 , Green Yoshi und RoT bei der 18. Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig. Die Veranstaltung, auf der dem Leipziger Publikum sowohl GamersGlobal, als auch das Retro-Gamer-Magazin näher gebracht werden sollte und konnte, wurde von den Standbetreuenden als sehr angenehm empfunden. Zumindest ein neuer User konnte in Leipzig für GG gewonnen werden.



, , , und bei der 18. Langen Nacht der Computerspiele in Leipzig. Die Veranstaltung, auf der dem Leipziger Publikum sowohl GamersGlobal, als auch das Retro-Gamer-Magazin näher gebracht werden sollte und konnte, wurde von den Standbetreuenden als sehr angenehm empfunden. Zumindest ein neuer User konnte in Leipzig für GG gewonnen werden. Ganz frisch und knapp vor dieser News konnte noch die Aprilausgabe der DU-Galerie ( D as Spielen unsere U ser) veröffentlicht werden. Q-Bert trägt in diesem Format Texte von Usern zusammen, welche ihre jüngst gespielten Titel in einem kurzen Text präsentieren. Dabei geht es wieder wie gewohnt frisch und abwechslungsreich zu. Ein Blick in die Galerie lohnt sich!



as Spielen unsere ser) veröffentlicht werden. trägt in diesem Format Texte von Usern zusammen, welche ihre jüngst gespielten Titel in einem kurzen Text präsentieren. Dabei geht es wieder wie gewohnt frisch und abwechslungsreich zu. Ein Blick in die Galerie lohnt sich! Freunde des Grillgutes können sich über die Retro-Gamer-Eventseite nach dortiger Anmeldung ein Platz am Rost in Putzbrunn für den 13.7.2024 sichern. Die Plätze sind begrenzt und die Leser des Retro-Gamer-Magazins sind ebenfalls eingeladen. Haltet also das Grillkontingent stets gut im Auge.

Ausblick auf KW 18

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es von Vampiro einen Spiele-Check zu Nexus 5X geben. Freut euch also auf Content zu diesem Titel, der sich im Stellaris -Universum tummelt.



einen Spiele-Check zu geben. Freut euch also auf Content zu diesem Titel, der sich im -Universum tummelt. Ein Interview mit René Meyer auf der Langen Nacht der Computerspiele wird es vermutlich in der kommenden Woche geben.

Die eine oder andere Überraschung darüber hinaus ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie könnt ihr mitmachen?

