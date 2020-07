HandyGames: Gronkh stellt Indie-Spiele bei Live-Let's-Play-Event vor

Bildquelle: HandyGames

Der Publisher HandyGames hat ein Live-Event mit dem YouTuber Gronkh angekündigt, bei dem der Let's-Player ausgewählte Spiele des Unternehmens per Livestream vorstellen wird. Die Veranstaltung soll am 14. August 2020 ab 18 Uhr auf Gronkhs Kanälen bei Twitch und YouTube ausgestrahlt werden. Bislang sind sechs Indie-Spiele bekannt, die Gronkh an diesem Abend vorstellen wird:

Zudem verspricht der Publisher einen exklusiven Einblick in vier noch unbekannte Titel. Weitere Informationen zu den einzelnen Spielen findet ihr auf der Homepage des Publishers. HandyGames hat seinen Sitz in Deutschland und gehört aktuell zu THQ Nordic. Im Fokus steht der Vertrieb von PC- und Konsolenspielen sowie die Entwicklung von VR- und Mobile Games.