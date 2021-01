PM: Through the Darkest of Times von HandyGames gewinnt „Beste Story“ & „Bestes Indie-Game“ (Handy Games)

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Giebelstadt, den 21. Januar 2021 Through the Darkest of Times, Spiel des international tätigen bayerischen Indie-Publishers HandyGames aus Giebelstadt bei Würzburg, ist Gewinner der Kategorie „Beste Story“ und „Bestes Indie-Game“ des Deutschen Entwicklerpreises 2020.

Der im „dritten Reich“ spielende Titel besticht durch seinen innovativen und nie dagewesenen Umgang mit der deutschen Geschichte ab der „Machtergreifung“ Hitlers und gibt dem Spieler die Kontrolle über eine aufstrebende Widerstandstruppe im Berlin der Jahre 1933 – 1945. Das in Deutschland entwickelte Through the Darkest of Time wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, darunter unter anderem als „Bestes Serious Game“ bei den Deutschen Computerspielpreisen 2020.

Die erneute Auszeichnung beweist einmal mehr, wie wichtig das Thema in der heutigen Zeit ist und dass dieses dunkle Kapitel deutscher Geschichte nicht in Vergessenheit geraten darf. Through the Darkest of Times ist das erste deutsche Spiel, das Hakenkreuze legal zeigen darf, und setzt damit umso mehr einen Meilenstein in der deutschen Computerspiel-Geschichte.

Through the Darkest of Times ist auf PC, Nintendo Switch, Playstation, XBox sowie mobil auf Android und iOS verfügbar.

